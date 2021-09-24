«الشارقة للمتاحف» تستعرض تجربتها بمنتدى باريسي

الشارقة (الاتحاد)

شاركت هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمديرها العام منال عطايا، في منتدى اليونسكو رفيع المستوى الثاني الذي نُظم بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان «مواجهة مخاطر ما بعد جائحة كورونا من خلال الابتكار والشمولية».

وتضمن المنتدى خمس جلسات، شملت تطوير المتاحف وتحديات وباء «كوفيد-19»، والإدماج المجتمعي والمساواة في ظل الوباء، والمتاحف في العصر الرقمي، وتنوع المتاحف، والمتاحف في أوقات الأزمات والصراعات.

واستعرضت عطايا خلال جلسة «المتاحف في العصر الرقمي»، ما واجهته المتاحف في بداية الجائحة من إغلاق لأبوابها وإعادة النظر في وسائلها للوصول للجماهير لضمان استمرارية عملها كمصادر تقدم محتويات متاحة محلياً وعالمياً.

وأضافت أن الهيئة وفرت جولات افتراضية لكل من معرض العودة للوطن: رحلة في التصوير الفوتوغرافي للفنانة الفوتوغرافية الإثيوبية عايدة مولوني، ولمعرض «مقتنيات الفن العربي الحديث والمعاصر» من مجموعة مقتنيات متحف الشارقة للفنون الدائمة، الذي يعرض أكثر من 100 عمل فني لنخبة من الفنانين بما فيهم عبد القادر الريس والفنانة الإماراتية سعاد سالم الزعابي، والفنان الفلسطيني أحمد نعواش.

وشارك في الجلسة كل من ميخائيل بيوتروفسكي من متحف الأرميتاج الحكومي في الاتحاد الروسي، وأنطونيو سابوريت، مدير المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في المكسيك، وشينغ زاو، مدير أكاديمية دانغهوانغ للأبحاث.