شخصيات مؤثرة وقصص تفاعلية محورا مشاركة «أجيال المستقبل» في «العين للكتاب 2021»

العين (الاتحاد)

للمرة الثانية عشرة على التوالي، تشارك جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ممثلة بمكتبة أجيال المستقبل، في معرض العين للكتاب 2021، المقام في مقر مكتبة زايد المركزية بالعين في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري، بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وتشارك «أجيال المستقبل» هذا العام في الركن المخصص للأنشطة والفعاليات في المعرض بفعاليتين من أبرز برامجها وهما «شخصيات من ذاك الزمان» و«حلقة الراوي»، وتقدم المكتبة برامجها تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، حيث يتناول البرنامج الأول مجموعة من الشخصيات التي كان لها دور كبير في تاريخ دولة الإمارات، وساهمت في رسم ملامح الاتحاد، ووضع أسس الدولة الحديثة عبر عرض سيرهم المضيئة بالإنجازات العظيمة لتنير الطريق للأجيال القادمة كقدوات مؤثرة.

فيما يجلس الأطفال حول الراوي في «حلقة الراوي» ليأخذهم إلى عالم من الخيال والجمال بهدف تنمية مهارة الاستماع وتطوير ملكة التخيل لديهم، وفي الوقت ذاته يسمح لهم أن يعبروا عما يجول في خاطرهم من أفكار ويفصحوا عن رأيهم في الأحداث التي تدور حولها القصة محاكاة لندوات الكتاب لدى فئة الكبار، وقد يتقمص الطفل دور إحدى الشخصيات في القصة، أو دور الكاتب أحياناً، ليخلق أحداثاً مغايرة، أو يضيف ما يدور في ذهنه، أو يحذف بعضاً من أحداث القصة ويغير مسارها برؤية مختلفة.