«الشارقة للراوي» يناقش أهمية كنوز البشرية الحية

الشارقة (وام)

شهد ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ21، الذي انطلق أمس الأول، في مركز إكسبو، وينظمه معهد الشارقة للتراث تحت شعار «قصص الحيوان» بمشاركة محلية وعربية ودولية رفيعة المستوى، أمس، جلستين الأولى عن «الجهود المؤسسية لحماية الكنوز البشرية» والثانية بعنوان «قصص الحيوانات في الدراما الخليجية».

تناولت الجلسة الأولى للملتقى «الجهود المؤسسية لحماية الكنوز البشرية»، وتحدث خلالها كل من الدكتور عبد الإله بن عرفة من المغرب، نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة، وهو روائي وأديب، والدكتور هاني هياجنة من الأردن، عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، والدكتورة حياة قرميزي من تونس، وهي مديرة دارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

جلسات الملتقى تناولت برامج الأطفال

أما الجلسة الثانية، فكانت بعنوان «قصص الحيوانات في الدراما الخليجية»، وأدارها الفنان الدكتور حبيب غلوم، وتحدث فيها كل من الفنان محمد ياسين من البحرين والفنانة سناء بكر يونس من السعودية، وكذلك الفنان جاسم عبيد الزعابي. وتحدث جاسم عبيد الزعابي عن تربية الأطفال وطرق معاملتهم، وضرورة الاستماع لهم، وإعطائهم الاهتمام اللازم، وضرورة أن يحترم الأبناء والديهم، ويستمعوا إلى كلامهم، وينفذوا لهم رغباتهم وأهمية التربية والاحترام المتبادل.

وركز محمد ياسين على تربية الأطفال التربية الحديثة، وتطرق إلى برامج الأطفال التي قدمت في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وتجربته في هذا المجال، وقدم بعض الاقتراحات من أهمها ضرورة عودة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي لأهمية الدور الذي كانت تقوم فيه. وبدورها أكدت الفنانة سناء يونس ضرورة عودة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ودورها المهم خاصة في إنتاج مسلسل «افتح يا سمسم» وأفلام الكرتون. وضمن عروض الحكي لملتقى الشارقة الدولي للراوي نظم ركن المدرسة الدولي للحكاية، وفنون الحكي التابعة لمعهد الشارقة للتراث «سرد حكايات باللغة العربية».