«العين للكتاب».. وجهة العارضين المحليين الأولى

سعد عبدالراضي وهويدا الحسن (العين)

على مدار اثني عشر عاماً كرّس معرض العين للكتاب نفسه وجهة ثقافية محلية سنوية، مستقطباً نحو 100 عارض ودار نشر وطنية، من بينها جهات رائدة في صناعة الكتب تشارك للمرة الأولى في تاريخ المعرض، ما يسهم في جعل أبوظبي حاضنة أدبية من طراز محلي بمستوى عالمي.

إبراهيم المنصوري

مشاركة جديدة

ويشارك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للمرة الأولى في معرض العين للكتاب بعددٍ من إصدارات المجلس المميزة.

إلى ذلك، قال إبراهيم المنصوري، من إدارة الاتصال الحكومي، إن المشاركة الأولى تسلّط الضوء على أنشطة المجلس وتعريف الجمهور بإصداراته الموجهة للأم والطفل، لافتاً إلى أن من أبرز الإصدارات التي تشارك بها هذا العام مجموعة مميزة من قصص ألفها أطفال، إلى جانب قصص لم يكتفِ الطفل بكتابتها بل صمم رسوماتها الداخلية، مثل قصة «يوميات حميد» بقلم وريشة الطفلة نوف وليد ذات الثماني سنوات.

وعن أبرز إصدارات المجلس، ذكر المنصوري «قصة من القلب لمن سكن كل القلب زايد»، تأليف وديمة جمعة الدرمكي (16 عاماً)، وهي عضو المجلس الاستشاري للأطفال الذي يتبع مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعضو البرلمان الإماراتي للطفل، كما تضمنت إصدارات المجلس مؤلفات لكتّاب معروفين موجهة للأطفال، مثل قصة «مكرونيا» للكاتب والرسام الإماراتي عامر خزي المهري الحائز جائزة «ستوديو الفيلم العربي» لكتابة السيناريو عن أفضل سيناريو لفيلم قصير لعام 2019.

وأكد المنصوري أن المجلس يخطط للمشاركة في تقديم ورش تفاعلية ضمن فعاليات معرض العين للكتاب مستقبلاً، فيما اقتصرت مشاركة هذا العام على عرض الإصدارات الحديثة.

كتب تراثية

ويشارك معهد الشارقة للتراث في النسخة الثانية عشرة من معرض العين للكتاب بأحدث إصداراته من كتب معنية بالتراث المحلي والعربي والإسلامي والعالمي، ومن أبرز عناوين الكتب المعروضة، «الشارقة في كتابات الرحالة البريطاني بلجريف»، و«معاني الكلمات العامية في اللهجة الإماراتية»، والجزء الثالث من كتاب «دراسات في التراث الشعبي الإماراتي».

محمد حمدان

إلى ذلك، أوضح محمد حمدان، المنسق في إدارة المحتوى والنشر، أن معهد الشارقة للتراث يصدر خمسين كتاباً جديداً كل ستة أشهر، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالفعاليات كملتقى الشارقة الدولي للراوي والمقام حالياً بمدينة الشارقة، حيث تم إصدار خمسة وثلاثين كتاباً خاصاً بالفعالية.

وعن معايير النشر في معهد الشارقة للتراث، أشار حمدان إلى أن المعهد يلتزم بمعايير، منها ضرورة أن يكون الكاتب مجازاً من المجلس الوطني للإعلام، وعدم احتواء المحتوى على ما يخالف قوانين دولة الإمارات، وأن يختص الكتاب في التراث المادي أو اللامادي، سواء محلياً أو عربياً أو عالمياً، مؤكداً أن الدار تقدم الدعم الكامل للكتّاب بتوفير ما يحتاجون إليه من مراجع ومصادر لجمع معلومات موثقة تخدم المحتوى الذي يقدمونه، بالإضافة إلى القيمة المادية التي يتعاقد عليها الكاتب مع الدار.

وعن الأنشطة الأخرى للمعهد، قال حمدان، إن معهد التراث يقدم خمسة دبلومات معتمدة من الممكن التسجيل فيها والدراسة بها عن بُعد، باستثناء دبلوم الترميم الذي يستلزم حضور المحاضرات والتي يكون أغلبها عملياً، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات، أبرزها أسابيع التراث العالمية التي تمتد سنوياً من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل، حيث تتم استضافة دولة كل شهر، ويتم التعرف إلى تراثها الثقافي في الفنون والمأكل والملبس ونواحٍ حياتية أخرى، مضيفاً «استضفنا حتى الآن 36 دولة منذ انطلاق الفعالية في عام 2018».

273 إصداراً و3 جلسات لـ«أدباء الإمارات»

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في فعاليات معرض العين للكتاب الذي افتتح أمس الأول، ويستمر لغاية 30 سبتمبر الجاري في مكتبة زايد المركزية في مدينة العين.

ويشارك الاتحاد بجناحه بمنشورات يبلغ عددها 273 إصداراً في مجالات مختلفة، منها الشعر والقصة والرواية والمسرح والدراسات النقدية والتاريخية وكتب الأعلام وأدب الطفل والمجلات الأدبية المتنوعة، إلى جانب مشاركة فاعلة في البرنامج الثقافي المصاحب، حيث يضم برنامج المعرض محاضرات وندوات وأمسيات لنخبة من كبار الكتاب والأدباء أعضاء الاتحاد.

وتبدأ أولى فعاليات الاتحاد في المعرض اليوم بندوة تحت عنوان «أدب الطفل في الإمارات - تجارب رائدة برؤية نقدية» يشارك فيها كل من الناقدة مريم الهاشمي والكاتبة وفاء الشامسي.

وتستمر الفعاليات من خلال ندوة تقام يوم السبت الموافق الـ 25 من سبتمبر الجاري، عنوانها «الرواية بين الموروث الشعبي والنص الأدبي» بمشاركة سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، والكاتب علي أبو الريش والناقد عبد الفتاح صبري، يديرها الأديب إبراهيم الهاشمي.

ويختتم الاتحاد فعالياته المصاحبة للمعرض من خلال ندوة تحت عنوان «أديبات العين - إبداع يرصد ملامح المرأة والمكان» تشارك فيها الأديبتان مريم الغفلي وموزة عوض، يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري.