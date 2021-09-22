«توزيع» تقدم خدمات لوجستية لرواد «العين للكتاب»

العين (الاتحاد)

يقدم جناح «توزيع» في معرض العين للكتاب لهذا العام مفاجآت لرواد المعرض أهمها تقديم خصومات 25% على إصدارات أبوظبي للإعلام، وإطلاق منصة رقمية لبيع معروضات المعرض، وإيصالها إلى باب البيت، كما يوفر عمالاً يحملون الكتب على عربات يدوية لمساعدة رواد المعرض على التنقل بحرية، ولا سيما كبار السن والعائلات.

وقال محمد نجيب، من الخدمات اللوجستية في أبوظبي للإعلام: إن «توزيع» توصل الإصدارات داخل دولة الإمارات وخارجها، لكن التوزيع داخل الدولة أكبر.

وأكد أن مهمة الشركة لا تقتصر على توصيل الكتاب بعد طباعته، بل إنها تساعد الكاتب في اختيار العناصر كافة خلال مرحلة الطباعة، بدءاً من نوع الورق والأحبار والغلاف المناسب، وصولاً إلى إقامة حفل التوقيع وضمان توريد كتابه إلى منافذ البيع داخل الدولة وخارجها.

وعن المعايير التي يتم من خلالها اختيار الكتب التي يطبعونها ويوزعونها، قال نجيب إن المعايير تتلخص في حصول المؤلف على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة، والتي تعني التزام الكاتب بالقواعد والقوانين المتبعة داخل دولة الإمارات.

وعن تأثير الكتب الرقمية وانتشار الكتب المسموعة على توزيع الكتاب المقروء، أكد نجيب أن الكتب الرقمية لم تؤثر على مبيعات الكتاب الورقي، مؤكداً أن القارئ الواعي يدرك أهمية الكتاب المطبوع، وأن الكتب الرقمية لن تشبع نهمه المحترف نحو القراءة كما يفعل «الورقي».

وعن التطورات التي شهدتها «توزيع» مؤخراً، قال: «تطورت «توزيع» كثيرا وتوسعت في مهامها، حيث كانت البداية مع توزيع إصدارات أبوظبي للإعلام، ثم اتجهنا لطباعة وتوزيع الكتب المدرسية وكذلك توزيع كتب ومطبوعات الأفراد من المبدعين، إضافة إلى خدمات لوجستية تقدمها الشركة مثل طباعة الهوية وشهادات الميلاد والبطاقات البنكية ورخص السيارات وغيرها، بالإضافة إلى توزيع الأدوية الذي بدأ بعد أزمة كورونا».