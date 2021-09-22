علي بن تميم: «المركز» تعتمد أدق معايير تحكيم الأبحاث

سعد عبد الراضي (العين)

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يستعد المركز لإطلاق أول أعداد مجلّته المحكمة «المركز» في يناير المقبل، باللغة العربيّة حصراً، لتعزّز مكانة «العربية» بوصفها لغة أساسية لكتابة البحث العلميّ من جهة، وموضوعاً للدراسة من جهةٍ أخرى»، مؤكداً أن الإنتاج المعرفيّ الخاصّ بشؤون اللغة العربيّة حاضر بقوّة في اللغات العالميّة الأخرى.

وأضاف، ابن تميم، الذي شارك أمس، في معرض العين للكتاب 2021 بجلسة «اللغة العربية والتواصل الحضاري» أن«نخبة من أهمّ الباحثين في حقل الدراسات العربيّة يشاركون في إصدار المجلّة التي تُعد نقلة نوعيّة في هذا الحقل المعرفيّ، حيث إنها تعتمد أدق المعايير في تحكيم الأبحاث، وستسهم في نشر بحوث لمستعربين يكتبون بالعربية للمرّة الأولى، إلى جانب أهمّ الباحثين العرب، وستكون إضافة نوعية للمجلات المهتمة بالعربية وآدابها وقضاياها المعرفية والجمالية».

ويتناول أول أعداد «المركز» مفهوم «الأثر» في الخطاب الأدبيّ العربيّ. فيما سيكون العدد الثاني في بداية النصف الثاني من العام المقبل.

ويرأس هيئة تحرير مجلّة «المركز» الدكتور علي بن تميم، ود. بلال الأرفه لي (محرّراً ومديراً للتحرير) من الجامعة الأميركيّة في بيروت، ومجموعة من المحرّرين هم: خليل الشيخ، جامعة اليرموك، وطاهرة قطب الدين، جامعة شيكاغو، وموريس بومرنتز، جامعة نيويورك أبوظبي، والأديب سلطان العميمي، بينما تتولّى لينا الجمّال تحرير مراجعات الكتب. وللمجلّة هيئة علميّة استشاريّة عالميّة تتكون من باحثين بارزين منهم صلاح فضل، جامعة عين شمس، وعبد الله الغذامي، جامعة الملك سعود، وهنادا طه، جامعة زايد، وفيتالي نعومكن، معهد الاستشراق بموسكو، وفيليب كينيدي، جامعة نيويورك أبوظبي، وشوكت تراوا، جامعة يال، وسوزان ستيتكيفتش، جامعة جورج تاون.