أمسية شعرية لصاحب «الأصم»

العين (الاتحاد)

في أمسية ممتعة استقبلها المسرح الرئيس لمعرض العين للكتاب أمس، قرأ الشاعر خليل عيلبوني مجموعة من قصائده لاقت استحسان الجمهور الذي حضر الأمسية يتقدمهم الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.

وأدار الأمسية بطريقة حوارية لافتة الروائي والشاعر وليد علاء الدين، حيث ربط الشعر بالذكريات والشخصيات والأحداث والمواقف التي عاشها عيلبوني خلال رحلته الشعرية الممتدة، إذ إنه وفضلاً عن كونه شاعراً عمل في الإعلام البصري والمسموع، وطوال تلك الرحلة التي بدأت في السبعينيات جسد الشاعر في قصائده تجربته ودارت قصائده بين العمودي والتفعيلة. وختم الأمسية بقصيدة نبطية، وألقى قصائد مفعمة بالعاطفة المتسمة بالسخرية، خاصة تلك التي قرأ فيها من ديوانه «الأصم».