أمسية في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أقام بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة مساء أمس الأول أمسية شعرية، شارك فيها كل من أحمد العسم من الإمارات، وجميل داري من سوريا، وعلي مصطفى لون من نيجيريا، بحضور الشاعر محمد البريكي، مدير البيت، وعدد من محبي الشعر والثقافة، وقدمها الإعلامي وسام شيا.

افتتح القراءات الشاعر أحمد العسم بنصوص لامست الهم الإنساني، واستقى مفرداته من البيئة في توظيف رمزي شفيف، وقرأ الشاعر النيجيري علي مصطفى لون نصوصاً غارقة في التجلي والحزن، أما الشاعر جميل داري فقرأ نصوصاً غارقة في التفاصيل والرؤى، متخذاً من اللحظة مقعداً يدوّن فيه المشاهد ويختزلها.