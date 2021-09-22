توفي اليوم الملحن الكويتي محمد الرويشد، شقيق الفنان عبدالله الرويشد، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاماً.
ويُعتبر الرويشد أحد أبرز الملحنين في الخليج والوطن العربي، وقدم للساحة الفنية العديد من الأعمال المميزة، بينها أغنية "نحن الوفا"، التي طُرحت عام 1986، من كلمات ساير الساير، وغناء شقيقه عبدالله الرويشد، كذلك أغنية "خذني معاك"، من كلمات بدر بورسلي وغناء عبدالله الرويشد أيضاً.
ويُعتبر محمد الرويشد أحد المؤسسين للفرقة النسائية للفنون الشعبية مع الفنانة ماجدة الدوخي، حيث تولى قيادة الفرقة موسيقياً