«زايد المركزية» تنظم فعاليات تشجع على القراءة

سعد عبد الراضي (العين)

تنظم مكتبة زايد المركزية فعاليات واقعية مصاحبة لمعرض العين للكتاب في دورته الثانية عشرة التي انطلقت، أمس، وتنظم المكتبة يومياً رحلة في رحاب المعرض، حيث تتيح الفرص لزواره لحضور العديد من الورش والفعاليات المتنوعة، كما تتيح لهم التعرف على خدمات المكتبة الرقمية وحضور جلسات قرائية مخصصة للأطفال.

وتستضيف المكتبة في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري الكاتب والباحث الإماراتي محمد بن جرش السويدي، في محاضرة تتناول كيفية تمكين وتشجيع الشباب على الاهتمام بالقراءة، وتستضيف في السابع والعشرين منه الدكتور شافع السويدي لتقديم ورشة للتشجيع على الاهتمام بالقراءة والمعرفة، وفي التاسع والعشرين تنظم المكتبة ورشة للطباعة ثلاثية الأبعاد، يحاضر فيها الطالب الموهوب عبدالله الظاهري، حيث تشجع الورشة زوار المعرض من الشباب على الإبداع والابتكار.

واستضاف ركن التوقيع، أمس، الشاعر الإماراتي طلال الجنيبي الذي وقع مجموعته الشعرية «تهفو إليك»، وقد سبق حفل التوقيع أمسية شعرية في أجواء واقعية أمام الجمهور المتعطش لسماع الشعر مباشرة بعيداً عن الظروف الافتراضية التي فرضها فيروس كورونا.

ويضم ديوان «تهفو إليك» 35 قصيدة تتوزع على 128 صفحة من القطع المتوسط، وتنتمي إلى قالبي القصيدة العمودي والتفعيلة، مع تنوع ظاهر في أغراض القصائد ومواضيعها. وحضر الأمسية التي سبقت التوقيع عدد كبير من محبي الشعر.