«الدولي للناشرين» يطلق ميثاقاً عالمياً لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر

الشارقة (الاتحاد)

بعد صدور التقرير الذي أعدّه الاتحاد الدولي للناشرين بعنوان: «من الاستجابة إلى التعافي: تأثير جائحة كوفيد-19 على صناعة النشر العالمية»، شكّلت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، لجنة «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» (InSPIRe)، لتحديد التحديات الرئيسة التي فرضتها الجائحة على قطاع النشر، وتعزيز التعاون والعمل المستقبلي المشترك. ونجح الميثاق منذ الإعلان عنه مطلع العام الجاري، بجمع تواقيع أكثر من 30 معرض كتاب عالمياً ومنظمة معنية بالكتاب والعمل الثقافي، من مختلف بلدان العالم، ليسجل بذلك أكبر تجمّع دولي للنهوض بصناعة النشر وتجاوز تحدياته الطارئة خلال العقود الخمسة الماضية.وحول أهمية الميثاق، قالت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين: «لن نستطيع ضمان تعافي قطاع النشر إلا إذا تعاون جميع العاملين في صناعة النشر ووحدوا جهودهم، حيث شهدنا أداءً جيداً لأسواق النشر المتطورة، وما يزال زملاؤنا في أسواق النشر الناشئة يواجهون تحديات كبيرة، إذ لا يقتصر تأثير الجائحة على الناشرين فحسب، وإنما على ملايين الكتّاب والرسامين وأصحاب دور الطباعة ومراكز التوزيع ومتاجر الكتب في العالم».

ووجهت الشيخة بدور القاسمي، دعوة لكافة المؤسسات المعنية ببناء مستقبل النشر العالمي للانضمام للميثاق، وقالت: «من المرجح أن يتنامى اعتماد مستقبل صناعة النشر بعد الجائحة على توحيد الجهود وتحقيق التضامن بين الأطراف المعنية، إذ يمثل الميثاق الإطار الرسمي لتنسيق العمل المشترك الذي يحقق استفادة العاملين في منظومة النشر من التجارب المختلفة والعمل على مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة».

ومن خلال المصادقة على الميثاق، يوافق الموقعون على حشد جهودهم والتعاون، فيما بينهم ضمن عشرة مجالات تشمل علاقات القطاع مع صنّاع السياسات إلى جانب تعزيز الحوار والتنسيق لسد الثغرات المتعلقة بالمهارات.

ومن الجهات التي انضمت إلى 86 عضواً في الاتحاد الدولي للناشرين الذين وقعوا على هذا الميثاق حتى تاريخه:

شبكة الناشرين الأفريقيين، اتحاد الناشرين العرب، جمعية الناشرين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، جمعية تطوير التعليم في أفريقيا، رابطة الوكلاء الأدبيين الأمريكيين، معرض بولونيا لكتاب الطفل، دعم الكتاب العالمية، معرض بوينس آيرس للكتاب، معرض نيودلهي للكتاب، اتحاد بائعي الكتب الأوروبية والدولية، مجموعة الناشرين التربويين الأوروبيين، الجهات العامة للكتب الفرنسية، معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، معرض غانا الدولي للكتاب، معرض غوتنبرغ للكتاب، مجموعة المحررين الأيبيريين-الأمريكيين، جمعية ناشري الكتب المستقلين، الرابطة الدولية للناشرين العلميين والتقنيين والطبيين STM الرابطة الدولية للناشرين العلميين والتقنيين والطبيين، المجلس الدولي لكتب اليافعين، معرض اسطنبول الدولي للكتاب، رابطة مكتبات البحث الأوروبية، معرض لندن للكتاب، معرض نيروبي الدولي للكتاب، معرض نيجيريا الدولي للكتاب، رابطة الكتاب الأفارقة، نادي القلم الدولي، معرض ريو دي جانيرو للكتاب، معرض روما للكتاب، معرض ساو باولو الدولي للكتاب، معرض سيؤول الدولي للكتاب، معرض الشارقة الدولي للكتاب، معرض تبليسي الدولي للكتاب، معرض تورينو للكتاب، معرض الكتاب الأمريكي.