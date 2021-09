«دبي للثقافة» تشارك في افتتاح سلسلة جديدة من معارض «فاوندري»

دبي (الاتحاد)

شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في افتتاح السلسلة الرابعة من معارض «فاوندري» في وسط مدينة دبي، والتي ستقدم مجموعة من معارض فنية متنوعة تضم أعمالاً مميزة لأكثر من 10 فنانين مبدعين من المجتمع الإبداعي في الإمارات، وتستمر من 20 ستبمبر حتى 20 نوفمبر من العام الجاري.

وافتتح هذه السلسلة من المعارض الدكتور سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة».

وأشاد خرباش بالسلسلة الجديدة من معارض «فاوندري»، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة مهمة لتحفيز الإبداع في الإمارة، وإضافة غنية للمشهد الثقافي والإبداعي المزدهر فيها، مؤكداً التزام «دبي للثقافة» بدعم مثل هذه الأحداث التي تتناغم مع رؤيتها في ترسيخ المكانة الريادية لدبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وتجوّل خرباش في أقسام المعرض واطلع على عدد من الأعمال المعروضة لفنانين إماراتيين ومقيمين، منها معرض «Frame of mind» (أطر حسيّة) للفنان الإماراتي جمعة الحاج من إمارة الشارقة، والذي يشارك بمعرض فردي، إضافة إلى معرض جماعي لمجموعة من أبرز المواهب الإبداعية في بنغلاديش ضمن فعالية «أسبوع بنغلاديش للفنون» التي تستضيفها «فاوندري».

كما اطلع خرباش على معرض «Into the Revolution» (في قلب الثورة) من Morrow Collective (مجموعة مورو) الذي يضم أعمالاً فنية رقمية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، وأخرى فعلية من إبداع مجموعة من الفنانين. إلى جانب ذلك، تضمنت جولة خرباش الاطلاع على مجموعة خاصة للفنانة الإيرانية المعاصرة موجغان إندجافي بارب بعنوان «Once Upon a time» (كان يا ما كان).