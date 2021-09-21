«الشارقة للفنون» تطلق منحة «نقطة لقاء» للنشر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن دعوتها المفتوحة الخاصة بالنسخة الثالثة من منحة «نقطة لقاء» للنشر، وشملت الممارسين الفنيين والثقافيين، ودور النشر، والمجموعات الفنية والمؤسسات ودور العرض المهتمة، للتقدم بمقترحات مشروع يساهم في إنتاج أفكار أصيلة وتفكير نقدي يتبع نهجاً تجريبياً مبتكراً في النشر، بحيث يندرج في سياق الخطاب الفني والثقافي الأشمل.

تصل قيمة المنح المقدمة إلى 30 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى تقديم الدعم في النشر والتوزيع ضمن الفئات الثلاث التالية: «المقالات الطويلة»، «إعادة إنتاج منشورات صغيرة»، و«المنشورات التجريبية»، على أن تقدّم طلبات المشاركة في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021.

وتلتزم المنحة بدعم المواد المطبوعة التي تتميز بخصائصها الفكرية والمادية والتصويرية.