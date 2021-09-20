علي بن تميم: «العين للكتاب 12» يحتفي بـ50 سنة مضت ويستعد لـ50 آتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، البرنامج الثقافي للدورة الثانية عشرة لمعرض العين للكتاب 2021، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، في مكتبة زايد المركزية، خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري. ويضمّ برنامج المعرض هذا العام 24 جلسة حوارية تتوزّع ما بين جلستين وثلاث جلسات يومياً، يزيد عدد المتحدثين فيها على 50 متحدثاً.إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «نقدّم برنامجاً غنياً ومتنوّعاً لمعرض العين للكتاب هذا العام، نفتح به آفاقاً جديدة أمام المجتمع والقارئ في منطقة العين. فقد تم تصميم الفعاليات لتحتفي بإرثنا الثقافي طوال الخمسين عاماً الماضية، ومن صنعوه من أدباء وشعراء ومبدعين. وسنسلط الضوء أيضاً على حاضرنا والمواهب الناشئة التي من شأنها أن تصنع الخمسين المقبلة. ونتطلع إلى تجربة استثنائية وغنية نأمل من خلالها أن يستردّ الحراك الثقافي المجتمعي عافيته بعد (الجائحة)، وأن يكتسب رونقاً جديداً مع عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي».

علي بن تميم

يشارك في البرنامج الثقافي للمعرض، الذي يرفع شعار «أجيال تقرأ وتقود المستقبل»، نخبة من أبرز المتحدّثين على المستويين المحلي والإقليمي، من ضمنهم معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وإيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، وعبد الله الغذامي، الناقد والأكاديمي السعودي.

ويضم البرنامج مجموعة واسعة من الأسماء اللامعة من كتّاب وأدباء وفنانين كالكاتب والباحث سلطان العميمي، وأحمد بن ثاني، وأسماء صدّيق المطوّع، وعادل خزام، ولولوة المنصوري، وعلي أبو الريش، وشعراء منهم إبراهيم الهاشمي، ومحمد بن راشد الشامسي، وعوض بن السبع الكتبي، والمسرحي صالح كرامة.

وتتمحور جلسات المعرض حول خمسة مواضيع أساسية، تشمل التراث، والأدب، والشعر، والفكر، والفنّ، حيث يضم محور التراث خمس جلسات بعنوان «زايد والعين.. أثر المكان في وجدان القائد المؤسّس»، و«العين.. إرث الخمسين بين التراث العالمي والهوية الوطنية»، و«العين في قائمة التراث الثقافي العالمي.. تجربة عربية رائدة»، والأثر والإرث.. نظرة على القلاع والحصون في مدينة العين، و«العين ومشاريع البحث الميداني».

وتعقد إحدى عشرة جلسة في إطار محور الأدب وتشمل، اللغة العربية والتواصل الحضاري، ومستقبل الأدب الإماراتي: الكتّاب الشباب ورؤية الخمسين المقبلة، وذخائر إماراتية: «50 رسموا الخمسين»، و«الكاتب الإماراتي والجوائز الأدبية في 2021»، و«أدبيّات العين.. إبداع يرصد ملامح المرأة والمكان»، و«الكاتب الإماراتي بلغات العالم»، و«الرواية في الإمارات بين الموروث الشعبي والنصّ الأدبي»، و«العين.. قصص في كتابات الرحّالة»، و«أدب الأطفال.. تجارب رائدة برؤية نقدية»، و«ملامح الماضي بأنامل فتيات المستقبل»، و«أساسيات فنّ الخطابة ومهارات القيادة».

وفي محور الشعر، تعقد جلستان بعنوان، «تاريخ القصيد.. شعراء العين يحتفون بـ 50 عاماً من الإبداع»، و«العين في عيون الشعراء.. أمسية شعرية».

وفي محور الفكر، تعقد 3 جلسات هي، «مئوية الإمارات وطموح زايد»، و«الهوية في الرواية النسائية الإماراتية»، و«دور التاريخ الشفاهي في تعزيز الهوية الوطنية». كما تعقد ثلاث جلسات أيضاً لتغطية محور الفنّ هي: «نجوم في سماء الإمارات»، و«الإنتاج الدرامي والموسيقي الإماراتي.. الواقع وأسئلة المستقبل»، و«فنّ وأضواء ومواهب إماراتية.. مهرجان العين السينمائي».

وتحتفي دورة معرض العين للكتاب 2021 يحتفي بعام الخمسين لدولة الإمارات ببرنامج غنيّ بالفعاليات المتنوّعة، التي تشمل إلى جانب الجلسات الحوارية الثقافية، برامج موجّهة للأطفال، وعروضاً ترفيهية وتثقيفية وورش عمل لتنمية المهارات.

تدشين منصة بيع إلكترونية

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، بالتعاون مع شركة توزيع، أمس، منصة البيع الافتراضية لمعرض العين للكتاب، التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الناشرين لترويج الكتب التي يعرضونها في أجنحة المعرض الفعلية وبيعها للجمهور، والدفع بالطرق الإلكترونية.

المنصة تهدف إلى توسيع نطاق التفاعل مع الجمهور

كما أنها تسهّل إيصال الكتب المشتراة عن طريق شركة «توزيع» إلى المشترين مباشرة في كل أنحاء الدولة مقابل رسم توصيل محدّد مع اتخاذ التدابير الاحترازية كافة من تغليف وتعقيم.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود مركز أبوظبي للغة العربية للوصول إلى أكبر عدد من القراء وتوسيع نطاق التفاعل مع الجمهور، وخصوصاً الفئات التي لا ترتاد معارض الكتب على العموم، أو الذين تحول ظروفهم دون زيارة المعرض طوال مدة إقامته.

ويحتفي معرض العين للكتاب بالثقافة الإماراتية، ويستضيف كتّاباً مواطنين لمناقشة تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية المحلية على التنشئة الفكرية. ويتيح أمام الجمهور التواصل المباشر مع الكتّاب الأكثر تأثيراً في دولة الإمارات.

إجراءات احترازية

أكّدت إدارة المعرض بمركز أبوظبي للغة العربية التزامها بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوّار والعارضين والعاملين في المعرض، حيث يشترط حصول الزوّار من 16 سنة فما فوق، على جرعتي لقاح «كوفيد - 19» لدخول المعرض، كما يتوجّب إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تزيد مدتها على 48 ساعة لجميع العارضين والمشاركين والزوّار من عمر 12 سنة فما فوق. ويتوجّب على جميع الزائرين تفعيل تطبيق الحصن في هواتفهم الذكية. وسيتم فحص درجة الحرارة عند المداخل، وفرض حزمة من إجراءات السلامة والتباعد الجسدي، وتحديد أعداد الزوّار الموجودين داخل قاعات المعرض وداخل أجنحة العارضين.

ويتوجّب على الزوّار من مختلف الفئات العمرية التسجيل مسبقاً للحصول على بطاقة دخول إلكترونية، وعبر الموقع الإلكتروني https://adbookfair.com/ar/aabf أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بمعرض العين للكتاب.