موزة الشامسي لـ«الاتحاد»: نشهد دورة استثنائية من «العين للكتاب»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

قالت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية بالإنابة لمركز أبوظبي للغة العربية، إن دورة معرض العين للكتاب الثانية عشرة، التي تُفتتح اليوم، دورة «استثنائية»، فهي تأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بعام «الخمسين»، مشيرة إلى أن برنامج المعرض يسلط الضوء على الإنتاج الأدبي والحضاري والثقافي المحلي الذي شكّل معالم خمسة عقود ماضية.

وأكدت لـ«الاتحاد» أن دورة هذا العام تركز على الإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات، بدءاً من نشأة الاتحاد، وسيكون الزوار على موعد مع ندوات ثقافية وجلسات حوارية تستعرض إنجازات القطاع الأدبي في الدولة خلال الخمسين سنة الماضية، مع التركيز على مدينة العين. كما سيتم تنظيم جلسات موسيقية سيتم خلالها عزف عدد من القصائد المغناة التي تحتفي بذكرى الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في احتفالية ثقافية كبيرة تليق بالمكانة الكبيرة والتاريخ العريق لمدينة العين.

وأوضحت الشامسي: «تشهد دورة هذا العام مشاركة نخبة من الشخصيات الثقافية الوطنية التي تحتفي بالإرث الثقافي لدولتنا، وستتغنى بإبداعات الكتاب والشعراء والفنانين الإماراتيين منذ قيام الاتحاد».

ولفتت إلى أن المعرض يؤكد الدور المهم الذي تلعبه معارض الكتاب بوصفها منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع الجمهور، ودعم قطاع النشر، وتحفيز الحركة الثقافية والأدبية في الدولة والمنطقة.

وقالت إن النسخة الثانية عشرة من المعرض ستكون ذات صيغة هجينة، وستعكس التطور التكنولوجي الكبير، من حيث استغلال الوسائط الرقمية الحديثة في التواصل مع أكبر شريحة من الجمهور، حيث سيتم بث الجلسات بشكل افتراضي لتمكين الجمهور من متابعتها، لافتة إلى إطلاق منصة رقمية بالتعاون مع شركة «توزيع» لتمكين القراء من التعرف على أحدث الإصدارات الأدبية وشرائها، وسيتم إيصال الكتب لمشتريها في مختلف أنحاء الدولة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد دور النشر المشاركة، وزيادة عدد الفعاليات، موضحة أن أكثر من 100 عارض ودار نشر يشاركون في المعرض بأحدث الإصدارات، كما يستضيف المعرض نحو 50 شخصية ثقافية إماراتية من كتاب وفنانين ومبدعين.

وأوضحت أن برنامج المعرض يتضمن فعاليات غنية تتنوع بين الجلسات الحوارية والندوات الثقافية والعروض الموسيقية وأمسيات الشعر والورش الفنية، وغيرها الكثير.

المعرض يتبع أعلى إجراءات السلامة (الاتحاد)

وأكدت حرص القائمين على المعرض على سلامة الزوار والعارضين وجميع العاملين في المعرض، حيث سيتم تطبيق إجراءات احترازية صارمة بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وسيتم فحص درجة حرارة الزوار عند المداخل، كما سيتم فرض حزمة من إجراءات السلامة والتباعد الجسدي، وتحديد أعداد الزوار الموجودين داخل قاعات المعرض، وداخل أجنحة العارضين.

مواعيد الزيارة

يستقبل معرض العين للكتاب الزوار يومياً من الساعة 1:00 ظهراً، وحتى الساعة 9:00 مساء، ويوم الجمعة، حيث يبدأ استقبال الزوار من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساء.