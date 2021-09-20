«الشارقة الدولي للراوي 21» ينطلق غداً

الشارقة (وام)

تنطلق غداً فعاليات النسخة الـ21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك في مركز «إكسبو الشارقة»، وتستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، لتنقل عشاق التراث ومحبي الحكاية إلى عالم مدهش حافل بالأنشطة والبرامج والفعاليات. تستمر فعاليات الملتقى في المنطقة الشرقية على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، في كل من مدينة خورفكان في منتجع وسبا أوشينك خورفكان ومدينة الذيد في قاعة إكسبو الذيد وكلباء في جامعة الشارقة - فرع كلباء ودبا الحصن في نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، وتكتمل الفعاليات افتراضياً حتى 30 سبتمبر الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمعهد الشارقة للتراث.

عبد العزيز المسلّم

تقليد تراثي راسخ

وقال الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن حملة الموروث الشعبي من الكنوز البشرية الحية والاحتفال بمعارفهم وفنونهم وخبراتهم واستذكار سِيَرهم ومخزونهم الثقافي الذي يعتبر صمَّام الأمان للمحافظة على تراثنا العريق من الضياع والاندثار من خلال الجرد والحصر والصون والتوثيق، هو واجب علينا لا يمكن التخلي عنه وتقليد تراثي راسخ نعمل عليه بكل ثقة، كما أن في رصيد الملتقى عبر 21 محطة سنوية الكثير من الإنجازات والتميز، وهو دوماً عنوان عريض في عالم التراث لما لعبه من دور حيوي، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الكنوز البشرية وحفظ التراث.

فعاليات جاذبة

من جانبها، قالت عائشة الحصان الشامسي مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، إن فعاليات الملتقى ستكون في مواقع عدة، على مستوى إمارة الشارقة، حيث الجلسات المتنوعة والورش التدريبية العديدة والفعاليات الجماهيرية الجاذبة، بالإضافة إلى معرض مصاحب وبرنامج فكري وفعاليات افتراضية وورش خاصة بالأطفال، في ظل دعم لا محدود اعتدناه من جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، وشكل دوماً العنوان الأبرز في مختلف برامجنا وفعالياتنا وبوصلة نجاحنا واشتغالنا بأقصى الطاقات.

عائشة الشامسي

«قصص الحيوان»

وتأتي النسخة الـ21 من الملتقى تحت شعار «قصص الحيوان»، لتحتفي بالموروث الحكائي الإماراتي والعربي والإنساني الغني والزاخر والمتنوّع، لما له من أهمية بالغة في التعبير عن قضايا الإنسان التي أظهرها من خلال خياله الشعبي وفنّه الحكائي، الذي أجراه وعبّر عنه على لسان الحيوان ومنطق الطير.

السودان ضيف شرف

وتحلّ جمهورية السودان ضيف شرف على الملتقى في هذه النسخة، ممثلةً في الدكتور أحمد عبدالرحيم نصر الشخصية الفخرية المكرّمة هذا العام، تقديراً لإسهاماته في مجال التراث الثقافي، كما سيتم تكريم الحكواتي التونسي عبدالعزيز العروي بوصفه الشخصية الاعتبارية احتفاءً بما تركه من موروث حكائي زاخر.

مقهى ثقافي

وسيشهد الملتقى هذا العام مشاركة متميزة من 38 دولة، تتنوع مشاركتها في مختلف برامج وفعاليات الملتقى من ندوات ومحاضرات وجلسات تستعرض العديد من المقاربات العلمية المهمة حول قصص الحيوان بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والكتّاب، بالإضافة إلى حضور ومشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب.

ويشمل البرنامج الفكري المصاحب للملتقى محاضرات متنوعة وندوات مختصة وجلسات حوارية ومقهىً ثقافياً، بالإضافة إلى أكثر من 30 عنواناً متنوعاً من أحدث إصدارات معهد الشارقة للتراث، تسلّط الضوء على شعار النسخة وما تشتمل عليه من ثراء وتنوّع، وسيتم توقيعها ضمن ركن خاص بتوقيع إصدارات الملتقى، حيث يصاحب هذه النسخة معرض خاص بقصص الحيوان في التراث الإماراتي والعربي والعالمي، إضافة إلى 16 ورشة، منها ورش استباقية عقدت قبل انطلاق الملتقى لاقت إقبالاً وتفاعلاً كبيرين.