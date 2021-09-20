«الثقافي الإيطالي» يبحث التعاون مع «جمعة الماجد»

دبي (الاتحاد)

استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أمس الأول، وفداً من السفارة الإيطالية، ضمَّ الوفد كُلاً من نيكولا لينير، السفير الإيطالي لدى الدولة، ود. إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي.

تهدف الزيارة إلى مد جسور التعاون الثقافي بين المركز والمعهد الثقافي الإيطالي الذي جرى افتتاحه مؤخراً في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى التعرف إلى دور المركز الرائد في حفظ التراث الإنساني.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، حيث رحب مدير عام المركز بالوفد، وأبدى استعداده للتعاون مع المعهد في المجالات الثقافية المشتركة، وتحدث بعد ذلك عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث الإنساني من خلال الدعم الذي يقدمه السيد جمعة الماجد، رئيس المركز، للعديد من المؤسسات والجامعات والمراكز الثقافية حول العالم.

ثم قام الوفد بجولة في أقسام المركز، بدأت بزيارة معرض مسيرة العطاء، كما زار الوفد قاعة المراجع واطلع على الخدمات التي تقدمها المكتبة للباحثين، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وبعد ذلك توجه الوفد إلى قسم المكتبات الخاصة، واطلع فيه على نوادر الكتب والشخصيات العلمية والثقافية التي تبرعت بمكتباتها لتكون ضمن خزانة المركز، وزار الوفد أيضاً المعمل الرقمي، واطلع على طرق تحويل الوثائق والكتب والمخطوطات إلى مواد رقمية، وختم الوفد زيارته في قسم المخطوطات، حيث شاهد عدداً من الأصول التي تعود إلى مئات السنين.

وفي نهاية الزيارة، أشاد الوفد بالمركز والقائمين عليه وما يقدمه من خدمات مختلفة لعموم فئات المجتمع من باحثين وطلبة علم، وقامت الدكتورة إيدا زيليو غراندي بإهداء المركز مجموعة كتب من مؤلفاتها.