سعيد بن طحنون لـ«الاتحاد»: «العين للكتاب» أيقونة دولية برؤية وطنية

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان لـ«الاتحاد»، إن معرض العين للكتاب أيقونة دولية برؤية وطنية مُلهمة بما سيقدمه هذا العام من إضافة بناءة تخدم الفكر والإنسان، معتبراً أن المعرض محفل ثقافي استثنائي يعكس الرؤية الوطنية، والرؤى القيادية المشرقة التي تواكب نهج دولة الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الثقافة المحلية في دعم الوعي والمعرفة.

وتابع معاليه: «التنوّع الثقافي الذي سيشهده المعرض بمشاركات مختلفة ستشكل نقطة التقاء محورية في مجال الثقافة والأدب والكتاب». موضحاً، أن المعرض منذ انطلاقته الأولى، وهو حافل بالزخم الإبداعي والمشاركات الفكرية المتنوعة.

وقال: «معرض العين للكتاب، يتكامل مع المعارض الدولية الأخرى، وينسجم مع توجه قيادة الدولة في إثراء الحراك الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية وصولاً إلى تكريس إمارة أبوظبي وجهة ثقافية محلية»، مؤكداً: «يبقى رهاننا دائماً وأبداً على قيمة المثقف وثيمة الكتاب وقيمته الأساسية التي تصب في خدمة الإنسان والوطن».

وينظم مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة الثانية عشرة من معرض العين للكتاب في مكتبة زايد المركزية على مدار 10 أيام متواصلة خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري، وتتنوع فعالياتها ما بين البرامج الواقعية والبث الافتراضي على منصات المعرض الرقمية.