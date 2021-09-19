مشاركة نوعية لـ«تراث الإمارات» في «العين للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك جناح نادي تراث الإمارات بالدورة الـ12 من معرض العين للكتاب، التي تنطلق غداً، بمجموعة من الإصدارات النوعية لمركز زايد للدراسات والبحوث وتتألف من كتب تراثية، وتاريخية، وثقافية، إلى جانب إطلاق دواوين شعرية لشعراء من منطقة العين.

ويشارك النادي في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بمحاضرات وأمسيات شعرية تقدمها نخبة من الباحثين والأكاديميين والشعراء، بالتعاون مع إدارة المعرض في مركز أبوظبي للغة العربية.

إلى ذلك، قالت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث: إن المشاركة في المعرض استمرار لنشاط النادي وحرصه على التواجد في جميع المحافل الثقافية، ولا سيما معارض الكتب التي يعرض من خلالها إصداراته المتنوعة لضمان وصولها إلى قطاع عريض من القراء في محاولة جادة منه لإثراء الحركة الفكرية والثقافية في الدولة، ويأتي أيضاً تماشياً مع أهداف النادي المتمثلة في المحافظة على تراث الدولة وتعليم وتثقيف الأجيال بتراث الآباء والأجداد، مشيرة إلى أن البرنامج الثقافي للمركز يأتي في إطار الاحتفاء بمدينة العين وإبراز موروثها الثقافي والحضاري.