إصدارات الأرشيف الوطني تزيِّن مكتبة الكونجرس

أبوظبي (وام)

تعرضُ مكتبة الكونجرس الأميركية، بين مجموعاتها عدداً من إصدارات الأرشيف الوطني، ويأتي اهتمام مكتبة الكونجرس -التي تُعدّ أكبر مكتبة في العالم- بإصدارات الأرشيف الوطني نظراً لثراء مضامينها الموثقة حول واقع الإمارات قبل قيام الاتحاد وبعده، ولما تلاقيه كتب الأرشيف الوطني في المكتبات العربية والأجنبية من اهتمام كبير من قبل الباحثين والأكاديميين المهتمين بتاريخ الإمارات، ولما تقدّمه من التّوثيق الدّقيق للإرث الحضاري والثّقافي للدولة، وقيام اتحادها مُدَعّماً بالصّور والخرائط والإحصاءات.

عبد الله آل علي

وقال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، إن ما حققته إصدارات الأرشيف الوطني بمضامينها المهمة كفيل بأن يجعل المكتبات الكبرى تحرص على اقتنائها، فهي تلبي حاجة رواد المعرفة والباحثين في تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، والزّائر لموقع الفهرس الإلكتروني لمكتبة الكونجرس Catalog.loc.gov يستطيع الوصول إلى العديد من إصدارات الأرشيف الوطني، وأهمها كتب يوميات زايد الصادر في 2003، والعاديات: أضخم موسوعة عربية في الخيول الصادرة في 2005م، والمأمورة: أكبر موسوعة إبل عربية الصادرة في 2005م، ورسائل من عصر زايد بن خليفة: 1836 - 1909 الصادر في 2009م، ومفاهيم جديدة في تدوين تاريخ الإمارات الصادر في 2009م باللغتين: العربية والإنجليزية، والذهب الأسود والبخور: صور فوتوغرافية لجنوب شبه الجزيرة العربية التقطها أوائل المنقبين عن النفط 1947 - 1971 وقد صدر عام 2010م باللغتين: العربية والإنجليزية، وذكريات الإمارات من خلال السرد الشفاهي: وقائع الندوة التي عقدها المركز الوطني للوثائق والبحوث في ديسمبر 2010، وقد صدر باللغتين: العربية والإنجليزية، وزايد رجل بنى أمة الصادر في 2013م باللغتين: العربية والإنجليزية، ويوميات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: 1968 - 2010م، وقد صدر في عام 2012م، والتسوية القانونية للنزاع الإماراتي - الإيراني على الجزر الثلاث:‏ ‏دراسة تحليلية استراتيجية في ضوء الوثائق التاريخية وأحكام القانون الدولي الصادر في 2013م، والنهر الثالث: جوانب النفط في الشرق الأوسط 1887 - 1979 الذي صدر في عام 2014م باللغتين: العربية والإنجليزية، وخمسون عاماً في واحة العين: ذكريات عبد الحفيظ خان الصادر في 2015م في طبعة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، والتدخل المشؤوم: شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية في الخليج العربي: 1862 - 1982 الصادر في 2018م في طبعة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، وجندي في شبه الجزيرة العربية الصادر في 2018م... وغيرها.