«الشارقة للكتاب» تفتح نوافذ نحو الحراك الثقافي الروسي

موسكو (الاتحاد)

فتحت هيئة الشارقة للكتاب أبواباً جديدة لتعزيز العلاقات الثقافية التي تجمع إمارة الشارقة مع المدن الروسية، حيث شاركت في المؤتمر العالمي السابع والثلاثين للمجلس الدولي لكتب اليافعين الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، ونظمت جلستين حواريتين بين الكتّاب والفنانين الإماراتيين والروس، وبحثت خلال مشاركتها في المؤتمر سبل التعاون والعمل المشترك مع كبرى المؤسسات الثقافية الروسية.

جاءت هذه الجهود في إطار استراتيجية «الهيئة» لتعميق علاقتها مع المؤسسات الثقافية الكبرى في العالم، وتعزيز الروابط التي تجمع مشروع الشارقة الحضاري والثقافي مع غيره من ثقافات العالم، بالاستناد إلى قوة الكتاب وتأثير الأدب والفن على فهم المجتمعات والكشف عن المشترك بينها.

قنوات حوار

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تمضي هيئة الشارقة للكتاب في الجهود كافة التي تبذلها على المستوى المحلي أو الدولي انطلاقاً من رؤية مركزية وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كشف خلالها قيمة الكتاب في تحقيق نهضة المجتمعات، وتأثيره على تمتين العلاقات وفتح قنوات الحوار مع ثقافات العالم».

وأضاف العامري، أن المشاريع الحضارية الناجحة المدركة لخصوصيتها والمتمسكة بملامح هويتها الأصيلة، لا يمكن أن تحقق نقلات نوعية في تجربتها من دون التواصل الواعي مع المشاريع المقابلة والتجارب الحضارية الكبرى، لهذا تأتي هذه المشاركة واللقاءات استكمالاً لجهود متواصلة نقودها لخدمة المشروع الحضاري لإمارة الشارقة، خاصة أن العلاقات الثقافية العربية الروسية متجذرة وعميقة وكان لها انعكاس واضح على الأدب والفن والفكر لدى الجانبين».

جهود المستعربين

والتقى وفد هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة أحمد العامري، وبحضور خولة المجيني، مدير المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، بالبروفيسور فيتالي نعومكين، رئيس معهد الاستشراق التابع للأكاديمية الروسية، واستعرض الجانبان الفرص الممكنة لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون لتقديم المشروع الثقافي الإماراتي والعربي إلى المشهد الثقافي الروسي، والتعرف على الجهود الروسية المعاصرة من المستعربين الذين يبحثون في التراث الأدبي والمعرفي العربي ويحققون مقاربات بينه وبين نظيره العالمي.

وأشاد البروفيسور نعومكين بالجهود الثقافية التي يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة على مستوى المنطقة العربية والعالم، وقال: «نحن متابعون لجهود حاكم الشارقة، وندرك حجم اهتمام الشارقة بالكتاب والاستناد عليه في توسيع أفق الحوار مع حضارات وثقافات العالم».

وأهدى العامري في ختام اللقاء البروفيسور فيتالي نعومكين المؤلفات المسرحية المترجمة للروسية لصاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة.

تبادل أدبي ومعرفي

ومن جانب آخر، اجتمع وفد «الهيئة» بفاديم دادا، مدير عام مكتبة روسيا الوطنية، وبحث الجانبان الجهود الثقافية المشتركة التي يشكل التعاون فيها فرصة لتعزيز العلاقات الثقافية بين المكتبات الروسية ونظيرتها في الشارقة، خاصة على مستوى تسهيل الوصول لمصادر المعرفة لكافة الأفراد في المجتمعات، وتوسيع حجم قواعد البيانات لدى الجانبين لدعم مسيرة العمل الأدبي والبحثي والإنتاج العلمي.