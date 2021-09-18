100 شاعر يحتفلون بالقصيد في رحاب المدينة الأثرية

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

ينطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته الـ 35، في 22 سبتمبر الجاري، تحت شعار «جرش مزيّنة بالفرح» للاحتفاء بالشّعر والشعراء والقصيد، في نسخة غير مسبوقة، تتسيد فيها الفعالية الشّعرية الأكبر خريطة برنامج الحدث الذي انطلق للمرة الأولى في المدينة الرومانية العتيقة في مدينة جرش الأردنية عام 1981، حيث يحتفي 100 شاعر من الأردن والوطن العربي بالشعر وجمالياته وسحره ورسالته كديوان للعرب، في ظلال أمسيات شعرية ونقدية وحوارية تؤكد على أهمية الجانب الفكري، حيث يتم الاحتفاء هذا العام بمئوية الدولة الأردنية مع شعار خاص لها، فيما ينتظر في يوم الافتتاح إعلان «جائزة الشاعر الراحل جريس سماوي» مدير المهرجان الأسبق، وشخصيته الثقافية لهذه النسخة، برعاية وإشراف رابطة الكتّاب الأردنيين، حيث يحضر كل من الشاعر زاهي وهبي (لبنان، والمنصف الوهايبي (المغرب) والشاعرة والإعلامية بروين حبيب (البحرين) وأحمد الشهاوي (مصر) وحسن المطروشي (سلطنة عمان) وفوزية أبو خالد (السّعودية) وعبد الناصر صالح (فلسطين) وآخرين، يقدمون للجمهور 18 أمسية شعرية موزعة ما بين مدرجات ومسارح المدينة الأثرية والمركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان، وعدد من مقرّات الهيئات الثقافية ذات الصلة، فيما تستمر فاعليات الحدث حتى 2 أكتوبر المقبل، في ظروف استثنائية جرّاء جائحة «كورونا»، وضمن بروتوكول صحّي يتناسب والوضع الوبائي.

ماجدة الرّومي



والأكثر لفتاً للانتباه في البرنامج الفني لهذه النسخة، هو الحضور المتميز والقوي للنجمة اللبنانية ماجدة الرومي، حيث تحيي أولى الحفلات الغنائية على المسرح الجنوبي في 22 سبتمبر، في ليلة من أهم أمسيات المهرجان، ضمن برنامج ساحر من الأداء الغنائي الأوبرالي يتصدره قصائد مغناة تحتفي ببيروت، وبعاصمة الإبداع عمان، بما يليق بالحدث وجمهوره من شتى أنحاء العالم.