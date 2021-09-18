«تريندز للبحوث والاستشارات» يشارك في «عَمَّان للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وللمرة الأولى في الدورة الـ 20 لمعرض عمّان الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، في قاعة معرض السيارات الدولي، بالعاصمة الأردنية، بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تضم الكتب والسلاسل العلمية، التي تغطي العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وحركات الإسلام السياسي.

على هامش المعرض، يشارك الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، في مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية» الذي سينعقد بالعاصمة الأردنية يومي 27 و28 من الشهر الجاري بدعوة من مجلس حكماء المسلمين.

وقال العلي، إن المشاركة في معرض عمَّان الدولي للكتاب تأتي في إطار حرص «تريندز» على الحضور الفاعل في المحافل الثقافية العربية والدولية، وتجسيداً لرؤيته بأهمية هذه النوعية من الفعاليات الثقافية في التقريب بين الشعوب، خاصة أن معرض عمّان الدولي للكتاب يشكّل فعالية ثقافية مهمة، تجذب المفكرين والباحثين والأكاديميين، فضلاً عن كبريات دور النشر العربية والعالمية.

وأوضح العلي أن قائمة الإصدارات المشاركة في المعرض، تتسم بالتنوع والثراء، وتغطي مجموعة من القضايا التي تستحوذ على اهتمام المجتمع العربي والدولي، مثل قضايا الإسلام السياسي، والتنمية المستدامة، والتسامح والتعايش، والتحولات في النظام الدولي في ظل جائحة «كوفيد - 19».

وأشار إلى أن إصدارات «تريندز» المتنوعة تحظى بالمصداقية والموضوعية، وباتت مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم؛ لأنها تتبنى القواعد والأسس الرصينة التي يتميز بها البحث العلمي، والمتعارف عليها دولياً، كما تقدم مضموناً يتسم بالعمق، ويستشرف المستقبل، لإيمان المركز بأهمية الثقافة والمعرفة في نشر قيم الخير والتسامح والسلام وفضح الأفكار الضالة الهدامة المنحرفة، من أجل إنسانية تعم الكون بمزيد من المحبة والتعاون.