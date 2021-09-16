الشارقة (وام) لقيت الورشة الاستباقية التي حملت عنوان «روح الحكاية» في كتابة قصص الحيوان ضمن برنامج الورش الاستباقية التي تسبق انطلاقة النسخة الحادية والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الأطفال واليافعين الذين شاركوا في الورشة في مقر معهد الشارقة للتراث ومكتب المعهد في دبا الحصن ونادي الذيد الثقافي الرياضي، وقدمها الشاعر والقاص المتخصص في الكتابة للأطفال قاسم سعودي مستهدفة الأطفال واليافعين من سن 8 سنوات وحتى 15 سنة. وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: يشكل برنامج الورش الاستباقية نموذجاً حيوياً في الحفاظ على الحكايات والرواة، وتفتح فضاءات بلا حدود أمام خيال الأطفال واليافعين ليكونوا العمود الفقري لتلك الورش التي تسبق انطلاقة ملتقى الشارقة الدولي للراوي الـ21، حيث تنقلت ورشة روح الحكاية عن كتابة قصص الحيوان في 3 مواقع على مستوى الإمارة، واستمرت 3 أيام في معهد الشارقة للتراث مكتب دبا الحصن و5 أيام في معهد الشارقة للتراث مقر المعهد - مبنى مركز المنظمات الدولية للتراث الشعبي، و3 أيام في نادي الذيد الثقافي الرياضي. وأضاف: بعد 21 نسخة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي أصبح سبتمبر لبّ الحكاية وأفقها وعمقها، ففي كل عام يلتقي الرواة والحكواتيون والقوالون في الشارقة يجمعهم معهد الشارقة للتراث ليحتفي بالكنوز البشرية الحية، وحكاياتهم التي تملأ الأفق ليسهموا وفق استراتيجية ورؤية المعهد في صونها ونقلها للأجيال الجديدة، حيث التركيز على الأطفال واليافعين ومشاركتهم الفعالة والحيوية بكل شغف في هذا العالم المدهش.