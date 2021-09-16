«بيت الحكمة» ينظم ورشتي عمل في الكتابة والأداء المسرحي

الشارقة (الاتحاد)

ينظم بيت الحكمة بالتزامن مع «معرض إطلالة على الروح» الذي يحتفي بالمسيرة الإبداعية للأديب والفنان العالمي جبران خليل جبران، ورشتين إبداعيتين، الأولى تقود المشاركين لتعلم فنون ومهارات الكتابة، فيما تفتح الثانية الباب أمام الموهوبين للتعرف على مهاراتهم في التمثيل والأداء المسرحي، استناداً إلى الأعمال الإبداعية لأحد الشخصيات العالميّة في القرن العشرين.

وتستلهم ورشة فنون الكتابة من الرسائل التي بعثها جبران إلى الأديبة اللبنانية مي زيادة ومسار العلاقة العاطفية التي ترسخت بينهما عبر هذه الرسائل التي صدرت تحت عنوان «الشعلة الزرقاء»، وتوفر فرصة لاستكشاف أدب الرسائل وتحليل خصائصه وسماته، حيث يجسد الكتاب جماليات كتابة جبران وبلاغته وأسلوبه، وسيقرأ المشاركون مقتطفات من الكتاب ليكون مصدر إلهام يحفزهم على كتابة الرسائل.

جبران خليل جبران

ويستكشف المشاركون في ورشة الأداء المسرحي تقنيات الحوار والتمثيل، حيث يمكنهم اختيار مقتطف من كتاب جبران «النبي» لتأديته على المسرح أمام الجمهور، ما يساعدهم على صقل مواهبهم في فنون الأداء المسرحي.

ويشهد معرض «إطلالة على الروح: جبران خليل جبران»، إقبالاً لافتاً، حيث يحتفي بحياة الكاتب والأديب والفنان جبران خليل جبران، وبإسهاماته الفنية الكبيرة من خلال عرض 34 عملاً فنياً أصلياً حتى 6 يناير 2022.

ويشمل المعرض 15 لوحة فنية تعرض لأول مرة إلى جانب اللوحات المرسومة بالألوان الزيتية والجواش، والمائية، والسكيتشات المرسومة بالفحم، بالإضافة إلى بعض المقتنيات الشخصية للفنان والتي تضم أربعة دفاتر مخطوطة، ومجموعة ألوان مائية مع حامل اللوحات، فضلاً عن بعض المسودات لأعمال جبران، وأبرزها كتاب «النـبـي».