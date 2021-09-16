«الشارقة للكتاب» تنظم ورشة تدريبية للتعريف بأسرار التميز

الشارقة (الاتحاد)

استضافت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية مدرب الأفكار حمد إغداني، في ورشة تدريبية عقدت في مكتبة دبا الحصن العامة، استهدفت تعريف الموظفين في المؤسسات الحكومية والدوائر الخاصة، بأسرار التميز في الحياة الشخصية والوظيفية.

واعتمد المدرب خلال الورشة على طرح سلسلة أسئلة على المشاركين حول مفهوم وأشكال النجاح، ومسار حياة الشخص والعوائق التي يعتقد أنها تحول دون نجاحه، وما هي المحاولات التي بذلها لإزالة تلك العوائق، والضريبة التي قد يدفعها في حال تأجيل اتخاذ خطوات عملية لمعالجة المشكلات التي تواجهه.

وتناولت الورشة الإبداع في تجاوز تحديات الحياة العملية من خلال القدرة على دراسة مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتطوير الذات باكتساب مهـارات جديدة بشكل دائم، بالإضافة إلى إعادة هندسة الشخصيّة لتحقيق دفعة قوية تمكّن الفرد من تحقيق رؤيته للوصول إلى أهدافه.

وقال إغداني: إن العوائق تصنف عادة ما بين عائلية ووظيفية ومالية وصحية، وأخرى قد يتوهم الفرد أنها تحول بينه وبين الوصول لطموحه، وركز على أهمية أن يتعرف الفرد على ذاته وقدراته، والاستفادة من دراسته لتحقيق معادلة التعليم التي لا تكتمل إلا بالممارسة، والعمل بذكاء وجهد أقل والاستعانة بأعمدة النجاح القائمة على استثمار المعلومات بشجاعة ضمن رؤية واضحة وقرارات حاسمة توصل إلى طريق النجاح.

وفي محور آخر، تطرق المدرب إلى أهمية رسم الأهداف بما يتلاءم مع رؤى المستقبل، ودراسة العقبات التي تعترض طريق الفرد، ومراجعة جدول الأنشطة اليوميّة لإيجاد الثغرات التي يتسرب منها الوقت، وإعادة تقييم فائدة أو قيمة الأشياء أو الأنشطة التي يجب التخلي عنها في مقابل تحقيق فوائد أخرى.

ولفت إلى أهمية اكتساب الخبرات الأساسية لإنجاح المشاريع أو إدارتها، بدءاً بدراسة الجدوى، ومروراً بالتأسيس وتوظيف فريق العمل والقيام بالترويج ثم التسويق. وقدّم نصائح حول التخطيط السنوي والشهري واليومي، واقتناص الفرص لاكتساب صفات القائد والإداري الناجح.