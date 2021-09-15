محمد الجابر: إقبال كبير على أيام الثقافة الإماراتية في موسكو

موسكو (وام)

اختتمت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات أيام الثقافة الإماراتية التي أقيمت برعاية مكتب «إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع سفارة الدولة في موسكو، واستمرت 10 أيام.

إلى ذلك، قال محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية: «إن الفعالية جاءت بمقترح من السفارة، وبالتعاون مع مكتب إكسبو 2020 دبي، بهدف تعريف المجتمع الروسي بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية»، مشيرا إلى أن الفعاليات حظيت بإقبال واهتمام كبيرين من الشعب الروسي.

وحول «إكسبو 2020 دبي»، قال: «وجدنا اهتماماً كبيراً من الجانب الروسي والحكومة، وعلى رأسهم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية»، مؤكداً أن لروسيا جناحاً يعد من أكبر الأجنحة في إكسبو.

وتضمن برنامج أيام الثقافة الإماراتية، والذي أقيم في أماكن عدة من العاصمة موسكو، فعاليات تعكس الموروث الحضاري والثقافي للدولة، إضافة إلى تقديم الفلكلور الإماراتي والرقصات الشعبية من قبل فرق العيالة والفنون الشعبية الإماراتية التابعة لجمعية دبي للفنون الشعبية. وشهدت الفعاليات حضوراً جماهيرياً ورسمياً، حيث زار أليكسي غروزديف، نائب وزير الصناعة والتجارة والمفوض العام للجناح الروسي في إكسبو 2020 دبي، فعاليات أيام الإمارات الثقافية في موسكو، مشيرا إلى أن الجناح الروسي سيعمل على إعداد برنامج تجاري وثقافي ثري في «إكسبو 2020 دبي».