استثناء كبار المواطنين من رسوم متحفي «الشندغة» و«الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

وسعت هيئة الثقافة والفنون في دبي، نطاق الفئات المعفاة من رسوم الدخول لمتحفي «الشندغة» و«الاتحاد»، لتشمل فئة كبار المواطنين وحاملي بطاقة عضوية المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) سارية المفعول، انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع المتاحف، وسعياً منها للإسهام في دعم ملف ترشيح إمارة دبي لاستضافة مؤتمر المجلس العالمي للمتاحف المقرر عقده في العام 2025. كما تواصل «دبي للثقافة» عبر هذه المبادرة تعزيز التقدم المعرفي والثقافي في الإمارة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية العالمية.

وقال عبدالله بن معصم الفلاسي، مدير متحف الاتحاد: «انطلقنا في قرارنا هذا من التزامنا بالعمل على ترسيخ مكانة المتاحف في الإمارة لتواكب أفضل الممارسات المتبعة عالمياً على هذا الصعيد. ويستند قرارنا أيضاً إلى الاهتمام الكبير الذي نوليه لجميع فئات المجتمع، وخاصة كبار المواطنين الذي نستقي منهم خبراتنا ومعارفنا، في إطار تكريس مكانتهم في المجتمع، والتأكيد على دورهم المحوري في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة».

وأضاف: «المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته ما يقارب 50 ألف متخصص، ومن هذا المنطلق حرصنا على جذب هذه المجموعة التخصصية، والتي تولي اهتماماً كبيراً لمجالات المتاحف».