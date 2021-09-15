نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات (فرع رأس الخيمة)، محاضرة بعنوان سلطان بن صقر بن راشد بن مطر القاسمي (القائد والبصيرة - 1780/ 1866)، والتي أقيمت أمس على مسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي وأنجاله، وعدد كبير من الأدباء والباحثين. ألقى المحاضرة الباحث والمؤرخ المتخصص في تاريخ منطقة الخليج العربي الدكتور سيف البدواوي، في حين افتتحت المحاضرة الإعلامية مريم الشحي بكلمة ترحيب للحضور ونبذة مختصرة عن الباحث. استهل البدواوي المحاضرة بعرض أبرز التفاصيل التاريخية عن القواسم وأهم زعمائها، ورصد تاريخ المنطقة المناضلة في صراعها مع البرتغاليين، والحملات الإنجليزية، متطرقاً إلى الشخصيات التاريخية في رأس الخيمة التي ساهمت في مسيرة الأحداث، وكان أهمها الشيخ رحمة بن مطر القاسمي 1740. كما تطرق إلى أهم الاتفاقيات التي تمت مع البرتغاليين وحكام المنطقة، والدور الريادي للقواسم في تاريخ الخليج العربي وعلاقتهم الحميمة مع العرب في سواحل لنجة، وتمكينهم في القرن السابع عشر الميلادي من جمع أضخم قوة بحرية في صراعهم مع الحملات البحرية للإنجليز.