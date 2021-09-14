في ندوة ضمن فعاليات «أديبات الإمارات 6»: «ملامح التجربة» ترصد المشهد الروائي المحلي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

رصدت ندوة افتراضيّة بعنوان «نصوص الرواية الإماراتيّة: ملامح التجربة»، المشهد الروائي الإماراتي والكتابات الشبابيّة، وعوامل وصول الرواية المحليّة إلى العالميّة، ومدى إسهام الترجمة في ذلك. كما ناقشت الندوة، التي نظمها أمس الأول، المكتب الإعلامي والثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ضمن أعمال ملتقى أديبات الإمارات السادس، تطور أعمال الكاتبتين ناديا النجار وفاطمة المزروعي، التي تنوعت بين السرد والشعر والمقالة ونصوص المسرح والطفل، ورؤيتيهما تجاه الجيل الجديد، وتأثير الكاتب في الرواية الإماراتيّة التي تطوّرت في السنوات العشر الأخيرة تطوّراً ملحوظاً، ينبغي تسويقه عبر الملتقيات المتخصصة وزيادة فاعلية الترجمة باختيار المناسب من الأعمال.

وتحدثت فاطمة المزروعي عن تأثير جدتها على أسلوبها من خلال سردها الحكايات القديمة، ما مكّنها من أن تعيش هذه العوالم بإحساس عالٍ.

وقالت المزروعي: إنّ بداياتها كانت مع الخواطر والقصّة القصيرة، مشيرةً إلى مجموعتين، هما «ليلة العيد»، و«وجه أرملة فاتنة»، إلى أن وجدت الرواية عالماً أكبر من القصّة القصيرة في الشخوص والأحداث والتفاصيل، فكتبت روايتها «زاوية حادّة» ذات الطابع المجتمعي، إضافة إلى أعمالها «منفى الذاكرة»، و«مدائن اللهفة»، و«ثلاثية الدّال».

ورأت المزروعي أنّ الرواية الإماراتيّة لا ينقصها شيء للوصول إلى العالميّة، وخاصةً مع دعم الدولة للأعمال الإبداعيّة، وترجمتها عبر مشاريع الترجمة ومعارض الكتاب ومنصّات الكتابة الأدبيّة، بدليل أنّ كتاباً إماراتيين يحصدون جوائز وإشادات على المستويين الخليجي والعربي.

وتؤكد النجار أنّ المبدع هو ابن بيئته، لافتةً إلى أنّ الزمن يتغيّر والكتابات تنضج بمرور الوقت، مشيرةً إلى نشوئها على أعمال الكاتب محمد المر، وغسان كنفاني، ونجيب محفوظ الذي صوّر الحارة المصريّة تصويراً مدهشاً، وكذلك الشاعر محمود درويش وطاقته اللغوية الكبيرة، إضافةً إلى تأثّرها بالرواية التاريخية وأعمال أمين معلوف.