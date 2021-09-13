«دبي للثقافة» تستحدث خدمة تجديد استعارة الكتب إلكترونياً

دبي (الاتحاد)

استحدثت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» خدمة تجديد فترة استعارة الكتب عبر موقعها الإلكتروني. وأصبح بإمكان رواد فروع مكتبة دبي العامة تجديد الكتب المُعارة إليهم عبر الدخول إلى موقع الهيئة www.dubaiculture.gov.ae، واتباع خطوات بسيطة وسريعة لإتمام العملية، عبر اختيار خدمات المكتبات، وتسجيل الدخول إلى حسابهم في المكتبة، ثمّ اختيار خدمة «تجديد استعاراتي» من خلال الملف الشخصي.

وتتيح الخدمة الجديدة تجديد الكتب المستعارة لمدة 28 يوماً إضافية من تاريخ طلب التجديد، إذ تتم عملية التجديد تلقائياً عند الضغط على طلب التجديد، شرط ألا يكون هناك أي غرامات تأخير على المواد المكتبية المستعارة.