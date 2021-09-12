معرض جماعي من وحي الحضارة المصرية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

افتتح أمس معرض «الاتحاد للفنون الحديثة» صالاته في أبوظبي، بالتعاون مع المعرض المصري «آرت هب» بعنوان: «على طول الطريق من المدينة القديمة»، وهو معرض جماعي يضم أكثر من 50 فناناً مصرياً قدموا أعمالاً تشكيلية معاصرة متميزة، ويستمر المعرض حتى 27 من الشهر الجاري.

ويقدم المعرض أعمالاً لفنانين من مختلف الأعمار والرؤى والثقافات للتعبير عن حالة المشهد الفني المصري المعاصر، والتي لم تتشكل بالصدفة، بل بإلهام من التراث الحضاري القديم، ويشكل تراكماً لجميع أعمال رواد الحرية الفنية منذ بداية القرن التاسع عشر، وينعكس تاريخ أعمالهم على الأعمال الفنية في هذا العصر.

ومن النماذج التشكيلية المعروضة، أربع لوحات «بلا عنوان» بتقنية متنوعة بين التخطيط والنقوش على الكانفاس تمتاز بألوان زاهية حارة قدمها الفنان سمير عبد الفضيل، واستلهم الفنان أحمد عبد الفتاح الطبيعة في مجموعة من أعماله التشكيلية المتميزة بقياسات كبيرة ومشغولة بألوان هادئة تعكس الأجواء الربيعية الصافية في أرياف مصر. أما الفنان محمد عبده فاختار تقنية الحفر على الخشب معتمداً على التناسق اللوني بين الأبيض والأسود، وكأنه يعكس نماذج عمرانية وشخصية من حضارة مصر القديمة بجمالها وعراقتها، بالإضافة إلى عرض لوحتين بتقنية الألوان الزيتية على الكانفاس. وجاءت مشاركة الفنان علاء أبوالحمد بثلاث لوحات بالزيت على الكانفاس، يستلهم فيها التراث الفرعوني مما يذكر المشاهد بعنق «نفرتيتي» الممشوق.

وفي المعرض أعمال تشكيلية بريشة محمد أبوالوفا وفيها يستخدم الزيتي على الكانفاس، وفي لوحات أنس أحمد استخدم تقنية ألوان الأكريليك على الكانفاس مقدماً تصاميم معمارية حديثة تمتاز بما يحيط بها من خضرة الأشجار وأحواض الأزهار. بينما قدمت رانيا علي بلمساتها اللونية المتميزة لوحات مستخدمة تقنية الأكريليك على الكانفاس.