انطلاق «أديبات الإمارات» اليوم

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

يُطلق المكتب الثقافي والإعلامي بالشارقة، اليوم، برنامجه للموسم السادس من «ملتقى أديبات الإمارات التجربة والأثر»، والذي ستنعقد فعالياته في الفترة ما بين الثاني عشر والخامس عشر من سبتمبر الجاري، وتبث ست أمسيات منه عبر برنامج «الزووم»، وتُعقد أمسيتان بشكل واقعي في المقهى الثقافي وبيت الحكمة بالشارقة. يستضيف الملتقى في اليوم الأول الناقدات مريم الهاشمي وبديعة الهاشمي وزينب الياسي في ندوة تديرها الأدبية صالحة غابش تحت «عنوان قراءة في واقع الحضور النسائي الإماراتي في المشهد الثقافي»، تليها أمسية شعرية بعنوان «هي والقصيدة» تجربة وقراءات يشارك فيها الشاعرات شيخة المطيري والهنوف محمد وأمل السهلاوي، وتديرها الدكتورة عائشة البوسميط، وفي الثالث عشر من سبتمبر تشارك الكاتبتان نادية النجار وفاطمة المزروعي في ندوة بعنوان «نصوص الروائية الإماراتية.. ملامح التجربة» تديرها فاطمة الهديدي، يليها لقاء حول رواية دلشاد للروائية العُمانية بشرى خلفان، وتحاورها فيه شيخة الجابري، ثم يقدم الملتقى في الرابع عشر من سبتمبر صوتين جديدين هما أروى السيابي وفاطمة الطربان، وتقدمهما نجيبة الرفاعي، وتُعقد من المقهى الأدبي بالشارقة، يليه لقاء حواري مع الأديبة نجوم العالم وتحاورها فيه صالحة عبيد حسن، وذلك في بيت الحكمة بالشارقة،

ويختتم الملتقى برنامجه يوم الأربعاء الخامس عشر من سبتمبر بأمسيتين تبثان عبر برنامج زووم، هما حوار مفتوح حول حديث العزلة، تشارك فيها الأديبات أسماء الزرعوني وإيمان اليوسف وعائشة عبد الله وتديرها عائشة العاجل، تليها أمسية شعرية نبطية للشاعرات مريم النقبي وزهرة المازمي وكلثم عبد الله تديرها الشاعرة مهرة محمد.