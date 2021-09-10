شعراء المهجر الجدد.. قصص حب تُزهر في القلب!

سعد عبدالراضي (أبوظبي)

يعتقد الشعراء عادة أن الوطن أقرب في عيونهم منه في عيون غيرهم، ولا غرابة في ذلك، فهم يرون أن إحساسهم أعمق وشعورهم أصدق، ومع ما يستدعيه عادة وصف شعراء المهجر في تاريخنا الأدبي من ذكريات مكتنزة عن شعراء وأدباء عرب مبدعين كجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي، اشتهروا بتحليقهم العابر للزمان والمكان، وارتباطهم الإبداعي الجميل بأوطانهم رغم الغربة والبعد، فقلما التفتنا إلى أجيال الشعراء المهاجرين الكثر الآن خارج الوطن العربي، والمنتشرين في مختلف قارات العالم. وفي هذا الاستطلاع السريع سألنا ثلاثة شعراء سوريين يعيشون في ألمانيا لنتعرف إلى مشاعرهم في هذا الصدد نثراً وشعراً، فالبوح للشعراء دواء والشعر فضاء والأمل ضياء.

قريبون جداً

في البداية أكدت الشاعرة أشجان شعراني، أن الشعر المهجري عموماً تغلب عليه النزعة الإنسانية، فالشاعر عندما يكون بعيد الجسد عن وطنه يبقى قريباً إليه روحاً ووجداناً، والشعراء من وجهة نظرها لا يغيبون فمن قصائدهم تنبعث أرواحهم ومع كل قراءة جديدة تتجدد رحلة الوجود واستمرارية الإبداع، فكيف والمهجري الذي شاءت الظروف أن يكون جسده بعيداً عن مهجة ونبض قلبه (الوطن) فهنا يحمله معه بين الضلوع ويتغنى به في كل محفل ويسجل شوقه إليه في كل حرف يخطه، وأضافت: لم يمت في الذاكرة إيليا أبو ماضي أو نسيب عريضة أو غيرهما من شعراء المهجر، لأنهم تركوا شعراً برؤى وجودية متنوعة ومعانٍ تصدح باكتشاف الأسئلة. وتقول شعراني في قصيدتها «القريبونَ جداً»:

القريبونَ

في دفترِ الليلِ يَقتسمونَ السطورَ

وفيهم ملامحُ يشتعلُ الوقتُ فيها

فيرتبكُ الثلجُ

لحظةَ ينهمرُ الياسمينُ الدمشقيُّ

فوقَ نوافذِ برلينَ

أغفو

تُحَلِّقُ فوقَ المآذنِ روحي

فـ«هذي دمشقُ»

تُلَوِّحُ حاراتُها بالصَبِيّاتِ!

أعيشُ اغترابكَ

أما الشاعرة فاطمة محمد كريم فقالت: خلدت كتب الأدب أسماء العديد من شعراء المهجر في القرنين الماضيين، وتخلد الآن ما قد تعجز المجلدات عن استيعابه، وهذا طبيعي في ظل كثرة وجود شعراء عرب مهاجرين خارج الوطن العربي. وطبيعي أن يشعر المهاجر العادي بالاغتراب، والكثير من لواعج الشوق والحنين، فما بالك بالشاعر، فهو يعاني من هذا الشعور بشكل مضاعف، وذلك بسبب تركيبته الوجدانية الخاصة.

تقول فاطمة في قصيدتها «اغتراب»:

بخوفٍ وصمتْ

أعيشُ اغترابكَ هذا

أُقلِّبُ وجهَيكَ إذ لا أرى في الوجوهِ أمامي ملاذاً

يفسِّرُ ما يحتويهِ الضجيجِ

أحاديَّةً كنتُ قبلاً أهيجُ

ولكنَّ قلباً بَرَتْهُ الفصولُ، وحاكتْهُ بعضُ التفاصيلِ

أوَّلَهُ ساكنوهُ رذاذاً

يُصفِّرُ فيه النشيجُ..!

حنيني في مراياك

من جانبه قال الشاعر ماجد سعدو إنه ومجموعة من أصدقائه في الغربة شكلوا جماعة أدبية كانت تجربتها مليئة بالارتجال، ويضيف: بصراحة لا أستطيع أن أقيّم نجاحها أو فشلها، ولكن نشاطها توقف بعد أن اتجه كل من أعضائها إلى مغتربه الخاص. وقد صدر لي في تلك الفترة ديواني الثاني «وطن يتيم في حضن أخته»، وأكثر قصائده ارتجالية، ولا أظنها تعبر عن تجربة شعرية عميقة، وقد تحولت إلى كلمات مغبرّة مدفونة في الرمل!

يعبر سعدو عن حنينه للوطن فيقول:

يهزّ حنيني في مراياك مشرقُه

يؤوّل صمتي..

والمسافات تغرقه

فصولٌ بلا وجهي،

وصوتي مجازها

يرمم صدري..

لا المدارات تخنقه

لكلّ ضميرٍ في المحطاتِ نشوةٌ

لتسكت في أنفاسه الحرب تُحرقه

أفقتُ عديمَ اللونِ..

والماء حيرتي

فأنبتَ في فرشاتي البحرَ أزرقُه.