الشارقة (وام) نظم معهد الشارقة للتراث ضمن فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ21، ورشة استباقية بعنوان «فن التذهيب»، قدمها الخطاط العراقي مصعب شامل الدوري في مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي. وهدفت الورشة إلى تعليم المشاركين طريقة تذهيب المصاحف واللوحات الفنية، وكيفية كتابة الحروف العربية بالذهب وتطور استخدام الأدوات الخاصة بالخط مستهدفة الفئة العمرية 12 سنة وما فوق. وقالت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي 21، إن برنامج الورش الاستباقية أحد البرامج المهمة والمميزة التي تسبق وتمهد لملتقى الشارقة الدولي للراوي، وهي جزء حيوي لا يتجزأ من الملتقى يسبقه ويتكامل معه، وبصفة دائمة يحصل المشاركون من خلالها على معلومات قيمة في مشهد تفاعلي بين المحاضرين ومقدمي الورش والمشاركين فيها من مختلف الفئات العمرية. ومن جانبه، قال مقدم الورشة مصعب شامل الدوري إن الفعالية تناولت فن التذهيب في المصاحف، وكيفية استعمال الذهب وأنواع الذهب، كما تم التطرق إلى المفردات الزخرفية ورسمها وإعادة تلوينها والتعريف بعملية صيانة المخطوطات التي ترجع لبداية كتابة المصاحف، بالمواد المستخدمة مثل الأشرطة اللاصقة الخاصة، العقيق، الصمغ العربي، النشاء، والسائل الخاص المستخدم في دمج الأوراق التالفة وكيفية إعدادها وتحضيرها للتذهيب باستخدام عيار12.18.21. وسينظم المعهد الأحد المقبل ورشة أخرى حول «فن التذهيب» في مدينة خورفكان، بحضور خالد الشحي مدير فرع المعهد في خورفكان في مقر «نصب المقاومة»، يتناول خلالها المحاور نفسها حول طريقة تذهيب المصاحف واللوحات الفنية وكيفية كتابة الحروف العربية بالذهب، وتطور استخدام الأدوات الخاصة بالخط. وتستمر الورش الاستباقية لملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ21 لمدة 15 يوماً، وهي موزعة على كافة فروع المعهد والمقر الرئيسي.