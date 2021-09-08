انطلاق «الشارقة للراوي» 22 سبتمبر الجاري بمشاركة 38 دولة

الشارقة (وام)

كشف الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث تفاصيل النسخة الـ 21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر الجاري، بعدد من المواقع بإمارة الشارقة تحت شعار «قصص الحيوان». وقال المسلم خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور عائشة الحصان الشامسي المنسق العام للملتقى، إن المنتدى يتضمن العديد من الجلسات النقاشية والورش التدريبية والفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى معرض مصاحب وبرنامج فكري، وفعاليات افتراضية وورش خاصة بالأطفال تشارك في تنظيمها 38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الملتقى غدا تقليداً تراثياً راسخاً ومناسبة تتجدد سنوياً محملة بكل جديد ومفيد بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء برواتنا الأفذاذ وحملة الموروث الشعبي من الكنوز البشرية.

من جانبها أوضحت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي، أن جمهورية السودان تحل ضيف شرف على الملتقى في هذه الدورة، ممثلة في الدكتور أحمد عبدالرحيم نصر الشخصية الفخرية المكرمة هذا العام، تقديراً لإسهاماته في مجال التراث الثقافي، فيما سيتم تكريم الحكواتي التونسي عبدالعزيز العروي بوصفه الشخصية الاعتبارية، احتفاءً بما تركه من موروث حكائي زاخر.