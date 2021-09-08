حوارات متعددة الأطراف عبر «منصة فكر»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اليوم الكاتبة الإماراتية دبي أبوالهول عن إنشاء مؤسسة فكر في دبي، وهي مركز دراسات استراتيجية متعددة التخصصات تغطي الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية.

تقدم مؤسسة فكر، وبالتعاون مع شركاء دوليين ستة برامج بحثية، مقسمة إلى مجالات إقليمية وموضوعية بهدف نشر أبحاث متعددة حول مواضيع ذات أهمية للمجتمع الدولي. وفي هذه المناسبة، قالت الكاتبة دبي أبوالهول: «منذ بداية بعض الغزوات الأوروبية في 1798 للمنطقة العربية، تم تصوير العرب بشكل سلبي في الفكر الغربي، خصوصاً في الفن ومدارس الفكر الأوروبية، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا ووسائل الإعلام الغربية والمنظمات الدولية لم تتجه نحو تصحيح هذه القوالب النمطية الخاطئة. من خلال مؤسسة فكر، لا نهدف فقط إلى تمثيل العالم العربي في الخارج، ولكننا أيضاً نريد أن نصنع لأنفسنا كمنطقة آراء مؤثرة حول أهم القضايا الدولية».

وبصفتها مؤسسة ثقافية، فإن مؤسسة فكر تدعو المفكرين والشعراء والمبتكرين والكتاب والفنانين في المنطقة وفي كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحوار الجريء والبناء، كما يمكن للفنانين والكتاب تقديم أعمالهم المقترحة من خلال موقع المؤسسة www.fikerinstitute.org.

تشمل البرامج البحثية الإقليمية ثلاثة أقاليم، وفي غرب آسيا وشمال أفريقيا، تهدف المؤسسة إلى إعادة تقييم الصورة النمطية المأخوذة عن المنطقة، والتي صورتها القوات الاستعمارية عبر التاريخ للعالم. أما في برنامج أوروبا، ستعمل المؤسسة على دراسة السيادة الوطنية والتعاون متعدد الأطراف في الاتحاد الأوروبي. وفي برنامج أميركا الشمالية والجنوبية، ستدرس المؤسسة الأسباب التي جعلت من المؤسسات في هذا الإقليم مليئة بظواهر التمييز العنصري والتوترات في صعيد المجتمع الأميركي.

أما البرامج الموضوعية الثلاثة فتشمل الدبلوماسية والحوكمة العالمية، والتي تهدف إلى دراسة مستقبل الدبلوماسية في ظل التغيرات السريعة في المجتمع الدولي. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودراسة تفاصيل دورها الاقتصادي والسياسي والمجتمعي في مختلف أنحاء العالم، أما في تغير المناخ تعمل المؤسسة على دراسة نماذج المرونة والاستدامة من مناطق مختلفة في العالم.