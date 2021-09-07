«دارة الدكتور سلطان القاسمي» تضيء على «قلادة الجمهورية رفيعة القدر»

الشارقة (الاتحاد)

اختارت دارة الدكتور سلطان القاسمي، ضمن مشروع «قطعة الشهر»، الذي تسلط الضوء فيه بشكل شهري على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة، «قلادة الجمهورية رفيعة القدر»، التي منحت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً وتثميناً لكل ما قدم سموه لجمهورية مصر العربية من خلال دعم اللغة العربية، ومجامع اللغة العربية، والمثقفين، ومد يد العون لها لتنمو وتزدهر في ربوع الوطن العربي.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال المناسبة: «هذا المجد الذي عملنا مع الإخوة على إقامته، لتكريم هذه اللغة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها لغة لكتابه الخالد القرآن الكريم، هذه اللغة التي بها نتواصل جميعاً، لابد لها أن تعود إلى سابق عهدها ومجدها وعزها.»

وكان قد قلد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في مراسم رسمية، صاحب السمو حاكم الشارقة «قلادة الجمهورية رفيعة القدر» في حفل أقيم في قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة، معبراً عن بالغ اعتزازه بدور سموه وحرصه المتفاني في خدمة اللغة العربية والثقافة والمثقفين ودعمهم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والتراثية والشعبية والتاريخية.