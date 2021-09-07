«شاعر المليون» تستعرض دور التقنيات الحديثة في الحراك الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي العدد 176 من مجلة شاعر المليون، مسلطاً الضوء على دور التقنيات الحديثة في تنشيط الحراك الثقافي في ظل انتشار فيروس كوفيد 19، وكيف استطاعت العديد من المؤسسات الاعتماد عليها في العودة إلى حراكها الثقافي، ومواصلته رغم الظروف الصحية السائدة في مختلف دول العالم حالياً.

كما أضاء العدد أيضاً على برنامج «شاعر المليون»، وما قدمه للساحة الشعرية عبر مواسمه السابقة، وذلك تزامناً مع الإعلان عن انطلاق البرنامج في نسخته العاشرة، وتحدثت افتتاحية العدد عن ردود الأفعال التي استقبلت ذلك الإعلان، حيث انطلقت الكثير من التوقعات والآمال والاستفسارات حول شكل ومضمون الموسم العاشر، وما هو الجديد فيه، ومن الشاعر الذي سيحمل بيرق الشعر ويحظى بمحبة الجماهير وثقة النقاد ويتوج باللقب. كما انطلقت أيضاً آمال الشعراء بالوصول إلى مسرح شاطئ الراحة وقراءة القصائد أمام ملايين المشاهدين من جميع دول المنطقة وعلى نطاق واسع.

وأشارت إلى أن الجميع بانتظار متابعة الحلقات المباشرة بشغف وحماسة كبيرين، وعلى أمل في أن يواصل الشعراء رحلة الإبداع التي بدأت منذ الانطلاقة الأولى مع الموسم الأول، وانتقلت بالساحة الشعرية إلى مرحلة جديدة، عنوانها الأبلغ هو «شاعر المليون».

وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من الشعراء عن هذه المناسبة، مؤكدين على تلك المكانة المرموقة التي يحظى بها البرنامج في قلوب محبي الشعر والقصيدة النبطية على وجه الخصوص.

كما ضم العدد قصيدة للشاعر الإماراتي أحمد بن هياي المنصوري بعنوان «شيوخ الدار»، إلى جانب مجموعة من القصائد لشعراء شاركوا في برنامجي «أمير الشعراء» و«شاعر المليون، ومقالات نقدية لكل من الدكتور خالد الوغلاني والدكتورة نيفين طينة وخلود بناصر.

كما اشتمل على حوارات مع عدد من نجوم شاطئ الراحة وهم (عبدالله الشامسي، تركي الحويدر السهيلي، السيد أحمد العلوي) والباحثة الشاعرة فاطمة الهاشمي.

واستذكر العدد أبرز محطات الموسم التاسع من برنامج»أمير الشعراء». كما ضم مجموعة من الأخبار عن إصدارات لأكاديمية الشعر ومشروع كلمة وعدد من الأنشطة الثقافية والأدبية.