الإعلان عن نتائج مسابقات «الشعر الرمضانية» و«جاليريا التسامح» و«نتعايش بالقراءة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت، أمس الأول، وزارة التسامح والتعايش نتائج كافة مسابقاتها التي أطلقتها خلال العام الجاري، وحظيت بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ومن كافة أقطار العالم العربي ومن بعض الدول الأجنبية، وهي مسابقة في الكتابة الشعرية بالفصحى والنبطي وشارك فيها كافة الفئات والأعمار للمحترفين والهواة، كما أطلقت مسابقة الفنون البصرية للجامعات «جاليريا التسامح»، وكانت لفئة طلاب الجامعات فقط، أما المسابقة الثالثة فكانت موجهة للأطفال وطلاب المدارس تحت عنوان: «مسابقة نتعايش بالقراءة - أسرتي تقرأ»، وذلك ضمن خطة وزارة التسامح والتعايش بالتوجه إلى مختلف فئات المجتمع برسالتها لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وأكدت الوزارة على اهتمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بإيصال رسالة التسامح للجميع، وأن يسهم في ذلك الموهوبون في مختلف المجالات، باعتبار أن الوزارة هي للجميع ومن أجل الجميع، ولذا تعمل مع جميع الفئات من دون استثناء.

وفيما يتعلق بمسابقة وزارة التسامح والتعايش الشعرية، أكدت أن المسابقة خاصة بالفئتين العمريتين فوق 18 سنة، والأخرى أقل من 18 سنة للكتابة في الشعر النبطي والشعر الفصيح، في موضوعات تتعلق بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والعمل الإنساني، وقيم وأخلاقيات التسامح في رمضان. وشارك فيها عدد كبير من الشعراء من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية. وجاءت نتائج المسابقة في فئة الشعر الفصيح والنبطي فوق 18 سنة كالتالي:

1 - قصيدة فصحى: نَبْضُ النَّخيلِ - نزار حسن أبو ناصر. 2- قصيدة فصحى: ماءٌ وَنافِذَةُ الْوِئامْ- ناصر مُلّا حسن أحمد زين الدين. 3- - قصيدة فصحى: سامِحْ - عبد الرحمن أحمد باجنيد.

1 - قصيدة نبطي: التَّسامُح- خالد علي سلطان الكعبي نبطي. 2- قصيدة نبطي: ياالله يا عالِمْ خَفِيّاتِ الأسرار- محمد ناصر القحطاني. 3- قصيدة نبطي: عَلى أَعْتابِ مِحْرابِ التَّسامُحِ - عبد الله أحمد المهري.

فيما جاءت نتائج المسابقة في فئة الشعر الفصيح والنبطي تحت 18 سنة كالتالي:

1 - قصيدة فصحى: زايد الإنسان- دلال مشاري الدخيل. 2 - قصيدة فصحى: نَبْني حُبًّا بِالإِحْساسِ- تيما مصطفى عبد الفتاح. 3- قصيدة فصحى: زايِدُ الإنسان- ريمان عبد الله إبراهيم

1 - قصيدة نبطي: لو تحكي المُزن زايد- محمد فقيش. 2- قصيدة نبطي: التّسامح - خالد علي المزروعي.

وأوصت لجنة التحكيم بعد الانتهاء من التدقيق والفرز واختيار الشعراء الفائزين بجمع القصائد الشعرية المشاركة في المسابقة والمستوفية للشروط لإصدار ديوان شعري خاص عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». كما أوصت باستمرارية هذه المسابقة الشعرية بشكل سنوي لإثراء المشهد الشعري الإماراتي والعربي.

وفيما يتعلق بمسابقة الفنون البصرية للجامعات «جاليريا التسامح»، التي أطلقتها الوزارة لطلاب الجامعات، فهي تعد أحد أنشطة مبادرة نوادي التسامح في الجامعات، وهي مسابقة تبحث عن المبدعين الشباب في فئات ثلاث من أنواع الأعمال الفنية والبصرية، وهي فئة التصوير الفوتوغرافي، وفئة فيديو الدقيقة الواحدة، وفئة اللوحات الفنية. والفائزون في هذه الدورة من مسابقة غاليريا التسامح هم: في فئة العمل الفني فاز الطالب ناتاليا سكيليكا من جامعة وولونغوغ، وفي فئة الصورة الفوتوغرافية فاز الطالب محمد سبحان من جامعة وولونغوغ، أما في فئة فيديو الدقيقة الواحدة فقد فازت الطالبة نورة عبدالله الحبسي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.أما مسابقة «نتعايش بالقراءة - أسرتي تقرأ» فالفائزون الثلاثة هم: حفصة سيف، ونور عوض، ولويزان خان.

وهنأت وزارة التسامح والتعايش كافة الفائزين في المسابقات الثلاث، مؤكدة أن التهنئة تشمل أيضاً كافة الذين شاركوا بكل المسابقات، وتؤكد أنها تعتبرهم جميعاً فرساناً للتسامح.