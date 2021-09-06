الحربي يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية لـ «الإيكاهو»

فرانكفورت (وام)

فاز محمد الحربي مدير عام جمعية الخيول العربية بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «الإيكاهو»، في الانتخابات التي أجريت أمس بمدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة الدول الأعضاء للمنظمة، وحصل الحربي على أعلى نسبة تصويت، بما يعكس ثقة الدول الأعضاء في جهود الإمارات لتعزيز مكانة الخيل العربي حول العالم، وكذلك لبرامجها التي تطبقها، والبطولات التي تنظمها لرفع شأن الخيل العربي.

وتقدم للترشيحات في الانتخابات التكميلية لعضوية اللجنة التنفيذي للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «الإيكاهو» 8 مرشحين، لانتخاب اثنين منهم، ثم انسحب 4 من الثمانية في المرحلة الأخيرة قبل إجراء التصويت، ليتنافس 4 مرشحين على الفوز. وتصدر المرشح الإماراتي محمد الحربي المنافسين في الحصول على أعلى أصوات، ثم جاء بعده المصري أحمد عبدالرازق في المركز الثاني، لينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي المكون من 10 أعضاء، والذي يتولى تسيير عمل المنظمة ويتم انتخابه كل 4 سنوات.

من ناحيته عبر محمد الحربي عن معاليه بثقة الدول الأعضاء التي منحته أعلى الأصوات، وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه لكافة برامج ومسابقات الخيول العربية في الإمارات وخارجها، وكذلك لكوادر الدولة في كل المجالات.