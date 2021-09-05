ولي عهد الفجيرة يشيد بمواهب أبناء الإمارات وتمثيلهم للدولة

الفجيرة (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمواهب أبناء الإمارات وتمثيلهم للدولة في الجانب الثقافي، مؤكّداً دعم القيادة الرشيدة لجميع أشكال الفنون الإنسانية عموماً والحركة المسرحية تحديداً، وتشجيعها الدائم لأصحاب الإنجازات والمشاركات العالمية التي تُشرّف اسم الدولة، وتعزز حضورها في الأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية الدولية، خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة بالفنان المسرحي إبراهيم القحومي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى تفاصيل مشاركة القحومي في الدورة الحادية عشرة لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي، الذي أقيم في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 22 إلى 27 أغسطس الماضي، كأول فنان مسرحي إماراتي شاب يتم اختياره عضواً بلجنة تحكيم المهرجان الذي شاركت فيه 12 دولة من مختلف دول العالم.

من جانبه، توجّه الفنان إبراهيم القحومي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل للمسرحيين الشباب، وحرص سموه على متابعة إبداعاتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية والعربية المُشرّفة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.