إطلاق «أصدقاء فن أبوظبي» لدعم المشهد الفني المحلي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق فن أبوظبي أمس مبادرة «أصدقاء فن أبوظبي»، دعماً للمشهد الفني الحيوي في دولة الإمارات، من خلال تقديم نموذج للعمل الخيري الموجه للقطاع الثقافي والفنون. وتشكّل المبادرة مجموعة من الأعضاء تضم أكثر من 40 من هواة الفنون، وستدعم في العام الجاري البرنامج السنوي لفن أبوظبي «آفاق: الفنانون الناشئون»، الذي سيشرف عليه في هذه النسخة القيّمان الفنيَّان سام برداويل وتيل فيلراث، مؤسسي «آرت ري أوريانتد»، منصة متعددة التخصصات للتقييم الفني.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: «سيكون لأعضاء »أصدقاء فن أبوظبي«، دورٌ أساسي في دعم الفنانين الناشئين في دولة الإمارات هذا العام، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أعمالهم مع فئة أكبر من أفراد الجمهور»، موضحةً أن المبادرة يشكلها مثقفون جمعتهم رغبة مشتركة في دعم ورعاية الفن بدولة الإمارات، وسيعملون على تجويد وتعزيز برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» الحالي بطرق أكثر ابتكاراً.

ويمكن لمحبي الفن الراغبين في دعم الفن والمجتمع الفني المحلي الانضمام إلى «أصدقاء فن أبوظبي» أيضاً عبر صفحة الموقع الإلكتروني، وسيعود ريع رسوم الاشتراك السنوية للأعضاء لمصلحة تمويل أعمال فنية جديدة من خلال فن أبوظبي.

نادين معلوف

إلى ذلك، قالت نادين معلوف، عضو مؤسس لـ «أصدقاء فن أبوظبي» والمؤسس المشارك لـ«81 ديزاينز»: «يتيح »أصدقاء فن أبوظبي« لأعضائه منصة إضافية لدعم المشهد الفني الإماراتي، وتأدية دور فاعل في تمكين الفنانين الناشئين في الدولة من تطوير أعمالهم والوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع. وما دفعنا جميعاً للانضمام إلى المبادرة هو التزامنا بدعم الفن وتشجيع تفاعل شريحة أوسع من أفراد المجتمع مع المشهد الفني المحلي المزدهر».

نادية سحويل

من جانبها، قالت نادية سحويل، عضو مؤسس لـ «أصدقاء فن أبوظبي» والرئيس التنفيذي لمركز «بودي تري ويلنس»: «لا تقتصر أعمال المبادرة على الدعم المالي فقط، بل تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع للنشاط الإبداعي المستقل بما يخدم الفن المحلي»، موضحةً: «يحتاج قطاع الفن والثقافة على الصعيد العالمي إلى إيجاد طرق أكثر استدامة للتعافي ولاكتساب قدرة أكبر على التكيف خلال فترة ما بعد انتشار الجائحة. سيكون للمبادرة دور مهم في تعزيز دور فن أبوظبي في دعم المشهد الفني، وستمثل منصة لتمويل الأعمال الملهمة، وتبادل المعرفة، والتواصل مع مختلف الأطراف في القطاع».

وتشمل مزايا عضوية مبادرة «أصدقاء فن أبوظبي» إمكانية حضور حوارات خاصة للفنانين والقيّمَين الفنيَّين، بالإضافة إلى حضور الفعاليات وزيارة إستديوهات الفنانين وجولات حصرية لمعرض فن أبوظبي في نوفمبر القادم، وبالطبع المشاركة في عملية التكليف بأعمال فنية جديدة على مدار العام.