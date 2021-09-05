ملتقى يتناول القصة القصيرة في الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات «ملتقى القصة القصيرة في الإمارات أجيال تتواصل»، يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 سبتمبر الجاري، في مقر اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في الشارقة قناة القصباء.

ويشارك في هذا الملتقى مجموعة كبيرة من كُتاب القصة القصيرة المخضرمين وقصاصي جيل الوسط فضلاً عن القصاصين الشباب، كما يشارك عدد من أبرز النقاد الذين تناولوا القصة القصيرة الإماراتية بمختلف أجيالها.

يشارك في الملتقى بشهادات أدبية كل من: عبد الله صقر وعلي عبيد الهاملي وعبد الحميد أحمد وعبد الرضا السجواني وناصر الظاهري وأسماء الزرعوني وعلي الحميري ومحسن سليمان وعبد الفتاح صبري. ويشتمل الملتقى على أبحاث نقدية.

وسيقرأ كل من القصاصين الشباب، صالحة عبيد حسن ومريم عبد الله وأمل الكعبي وفاطمة العامري وعائشة الجابري ومحمد يوسف زينل، نماذج من أعمالهم القصصية وسيجري مناقشتها مع النقاد والحضور مباشرة.

ويتخلل جلسات الملتقى في اليوم الأول حفل توقيع كتاب «مريم جمعة فرج قصة غافة إماراتية» لمؤلفه الباحث مؤيد الشيباني، والصادر عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن سلسلة أعلام من الإمارات.

وفي اليوم الثاني يوقع القاص عبد الله صقر كتابه الجديد «قطع مظلمة من الليل» الصادر حديثاً عن دار العنوان للنشر والتوزيع، وهو أول كتاب يصدره القاص المخضرم عبد الله صقر منذ أربعة عقود على صدور مجموعته الأولى «خشبة».