هالة بدري: ملتزمون بالمبادئ العظيمة

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مبادئ الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تثبت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بخطى ثابتة نحو اعتلاء القمة بين دول العالم، مشيرةً إلى أن «المبادئ العشرة التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة تبرهن على أن دولتنا ماضية في نهجها الحكيم نحو الخمسين عاماً المقبلة، لتكون مثالاً يحتذى به لدول العالم في تشكيل الدولة العصرية التي تستشرف المستقبل من دون التخلي عن المنظومة الأخلاقية القائمة على قيم مطلقة في الخير والحب والعطاء والتسامح والمصير المشترك مع شعوب المنطقة وشعوب العالم».

وأضافت بدري: «إننا في «دبي للثقافة» ملتزمون بهذه المبادئ العظيمة. وعبر علاقتنا التكاملية مع المؤسسات الحكومية والخاصة محلياً وعالمياً، سنؤدي المهام المنوطة بنا على أكمل وجه في ترسيخ سمعة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية، عبر التمسك بهويتنا الثقافية والتراثية الحضارية، مع الانفتاح على محيطنا الإقليمي وتعزيز علاقاتنا مع دول العالم أجمع من خلال التبادل الثقافي والإبداعي. ولأن الإنسان هو رأس المال الجوهري في عملية التنمية، فإننا سنواصل دعم المواهب والمبدعين على أرض وطننا لإخراج طاقاتهم الكامنة، وخلق منظومة متكاملة للارتقاء بالاقتصاد الإبداعي واستقطاب الكفاءات المبدعة من شتى أصقاع الأرض، لتكون دولتنا مركزاً استثنائياً على المستويات الثقافية والاقتصادية والسياحية».