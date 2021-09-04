فنانون: «نمو» تدعم الموهبة وتحفز الإبداع

سعد عبدالراضي (أبوظبي)

مواهب كثيرة تاهت في دروبها الإبداعية، وتعثرت مشاريعها الفنية، لأنها لم تجد من يوجهها لاستكمال أدواتها، ولهذا كان لإعلان جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق مبادرة «نمو» التي تهدف في المقام الأول إلى مساعدة المواهب الفنية وصقلها وتأهيلها أهمية كبرى، لأنها باختصار تركز على دعم الموهبة بغض النظر عن نوع المنتج الإبداعي الذي تنتجه، وهي في مرحلة التكوين. وكذلك لأنها ستبني جل تجربتها على رحلة عام كامل يبدأ من هذا الخريف وينتهي في صيف السنة القادمة، ولذا فإن تقييم تجربة «نمو» بعده، يمكن أن تتشكل منه تجارب أخرى أكثر نضجاً إبداعياً، باعتبار أن الإبداع لا يبنى على فراغ، ولكن على تراكم التجربة. «الاتحاد» قرأت سطور هذه المبادرة بأعين الفنانين المشاركين أنفسهم، والمسؤولين عنها، لتوضيح الصورة من كافة أبعادها.

بيل براغين

في البداية سألنا بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن نوعية الفنون التي سيتبناها البرنامج، وهل هي تميل لجنس فني من دون آخر، فأكد أن مركز الفنون هو أصلاً مركز للفنون المسرحية، وأضاف أن بعض الديناميكيات التي سيغطيها المركز في برنامج «نمو» مخصصة للفنون الحية، لافتاً إلى أن العديد من الفنانين المشاركين هم شعراء يجيدون الأداء التعبيري والحركة المسرحية. وتابع: لقد اخترنا فنانين يمثلون أنماطاً مختلفة من الفنون، ويعملون ضمن مجتمعات مختلفة من المبدعين، على أمل أن يشاركوها معارفهم الجديدة. وأضاف براغين أن رؤية الجامعة للفنون تتمثل في أن الفنون المرئية والأدبية والسينمائية وعوالم الفنون المسرحية أكثر مرونة من غيرها، ونأمل أن نرى ذلك يتطور ضمن المشهد الفني المحلي، ولكن في السنة التجريبية الأولى، احتجنا أيضاً إلى التركيز على مهمتنا الأساسية.

لمى مسلّم

على الطريق الصحيح

أما الفنانة لمى مسلّم التي تترجم تجارب الحياة الواقعية من خلال كتابة الأغاني والعزف على الجيتار والغناء فقالت: «نحن لا نتوقف أبداً عن صناعة الثقافة والتراث. ولكي تتقدم الدول والشعوب، لا بد من خلق الوعي والتنوير المستمر حول هذه الثقافات المتعددة والمتجددة، قد يرى بعضهم أن مصطلحات كمفهوم «الثقافة» مصطلحات عامة، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الفنانين، من خلال أسئلة لعلهم يطرحونها على أنفسهم: ما هي الثقافة؟ كيف تميزها؟ ما رأيك في التراث؟ هل أنا أشارك من دون وعي؟ كيف يمكنني أن ألعب دوراً أكثر وعياً في التنمية من خلال الفهم الصحيح لهذه المصطلحات»؟

وبطبيعة الحال، تتعدد الإجابات على كل هذه الأسئلة وتختلف من شخص لآخر، وأضافت لمي: لست من محبي «الكليشيهات»، ولكن هذا المثل يبدو أقرب إلى المعنى المقصود: «علّم الإنسان صيد السمك لتطعمه مدى الحياة»، وهذا ما يميز مبادرة «نمو»، التي تضعنا كفنانين على بداية طريق الإبداع.

جيروم ديليجيرو

إدارة الموهبة

من جانبه أكد جيروم ديليجيرو المغني والعازف وكاتب الأغاني أنه يقدر بشدة مبادرات رعاية المبدعين، وقال: أعتقد أن هذا يساعد الفنان على إطلاق العنان لقدراته من جميع النواحي، فهو يسهم في دعم الأعمال الفنية وإنشاء شبكات اجتماعية مفيدة للفنان بالإضافة إلى إدارة الموهبة، وأضاف: أنا متحمس جداً لوجودي في بيئة يكون فيها جميع زملائي متحمسين للإبداع بأفضل ما لديهم من قدرات. سيدفعني مجتمع «نمو» الإبداعي إلى تحمل المزيد من المجازفة والسماح لي بالاستفادة من الطرق الفنية المختلفة التي لم أخضها من قبل.

آية عفانة

الإمارات ترعى المبدعين

أما الفنانة آية عفانة وهي كاتبة عربية أميركية تعيش في أبوظبي وقد تخصصت في تاريخ الفن والمسرح في الجامعة، فقالت: بصفتي فنانة ناشئة، برنامج «نمو» يتيح فرصة للوصول إلى المعلومات وبناء المهارات المهنية، مع شبكة من الأشخاص الذين يكرسون أنفسهم للفن، مضيفة: لطالما كان المشهد الفني المحلي بحاجة لشيء يضاهي مبادرة «نمو». وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتيح مساحة للمبدعين لتنمو مواهبهم وتزدهر، ويسهم برنامج «نمو» في ذلك أيضاً، ليس من خلال تقديم المساحة للإبداع فقط بل بتقديم الموارد للقيام بذلك أيضاً.

صفية بن الشيخ علي

ومن جهتها، قالت الموهبة الموسيقية والمسرحية صفية بن الشيخ علي: لقد بدأنا للتو برنامج «نمو»، وإنني متحمسة جداً له، لقد تعرفت على عدد من المبدعين بالجامعة، وهذا البرنامج سيتيح لنا فرصة كبيرة لنتعلم من بعضنا بعضاً ويطور كل منا من فنه الفردي.

جيسوس زين

الجامعة حاضنة ثقافية

أما الشاعر جيسوس زين فقال: أصبحت جامعة نيويورك في أبوظبي، من خلال مركز الفنون التابع لها، حاضنة ثقافية، من خلال دعم قطاع الفنون المسرحية كبرنامج «نمو»، لأنه يعمل بنشاط على تمكين نمو النظام البيئي للفنون بشكل عام.

سمريتي نايل

حوار فني خلاق

وتقول المسرحية سمريتي ناير: ستكون المبادرة مساحة مخصصة لنا كفنانين للتفكير بشكل أعمق في مساراتنا المهنية، وإلى أين نريد أن تذهب رحلاتنا، وما هي المهارات اللازمة للوصول إلى أهدافنا. سنكون في حوار فني خلاق ومستمر مع بعضنا بعضاً ومع فريق مركز الفنون، ونتعلم من هذه التجارب الجماعية - وأنا متحمسة جداً للبرنامج.