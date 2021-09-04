حامد السويدي: الإمارات قدمت أروع الأمثلة في العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف اليوم 5 سبتمبر: «تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفال باليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، وبفضل القيادة الرشيدة عززت دولتنا دورها ومسؤوليتها في العمل الخيري والإنساني فعمل الخير من أولوياتها، وقد ظهر هذا جلياً خلال أزمة كوفيد-19 حيث قدمت دولة الإمارات أروع الأمثلة في الوقوف مع كافة الدول لمواجهة تداعيات هذه الجائحة وتقديم المساعدات بشتى أنواعها».

وأضاف أيضاً: «دولتنا سباقة لمد يد العون لكل محتاج وأياديها البيضاء امتدت داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن دور المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تساهم في تقديم مختلف صور الدعم مما يعزز صور التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع».