محمد بن كايد القاسمي يزور «المستطيل الأدبي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحضور مجموعة من المثقفين، استقبل الأديب الشاعر أحمد عيسى العسم في صالونه الثقافي «المستطيل الأدبي»، الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة رأس الخيمة، الرئيس الفخري لنادي الإمارات الرياضي الثقافي، الذي قدم للاطمئنان على صحته وتقديراً لمكانته في المشهد الثقافي الإماراتي، حيث أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي أن التوجهات الابتكارية هاجس الشباب المواطن الذي ينحاز إلى الإبداع في مجالات الحياة كلها.

وأضاف: إن ما سمعت به عن مستطيل الشاعر أحمد العسم وما شاهدته فيه وما تلمسته وتعرفت عليه عن قرب يدعو إلى تثمين تجربة العسم التي تهدف من خلال إنشاء هذا المكان الثقافي إلى المساهمة في الفعل الثقافي والفني، ومد جسور التواصل بين الأدباء القدامى وأدباء الجيل الجديد.

داعم للإبداع

وبدوره ثمّن الشاعر أحمد عيسى العسم هذه الزيارة المهمة وقال: سررت باستقبال الشيخ محمد بن كايد القاسمي وأقدّر دعمه للإبداع، وما يقوم به «المستطيل الأدبي» من نشاط ما هو إلا تعبير عن حب الوطن الإمارات ودعم للإبداع بمختلف فروعه، وقد عكست الأنشطة التي أقيمت بالمستطيل مشاعر الفرح والسعادة.

ثم أهدى الشاعر أحمد العسم أعماله الشعرية الكاملة إلى الشيخ محمد بن كايد تقديراً للزيارة التي قام بها.

وأكد الفنان أديب العسم على أن زيارة الشيخ محمد بن كايد القاسمي مستطيل أحمد العسم لها الأثر الكبير معنوياً حيث إشادته بجماليات المستطيل وحثه على الاستمرار في العطاء الذي يقدمه أحمد العسم من ثقافة متميزة، مثمناً هذه الزيارة التي تميزت بالحب والأخوّة الصادقة.

وقال المخرج السينمائي حمد صغران: مثل هذه الجلسات الحوارية تساعد في تقريب المجتمع وأطيافه المختلفة من المثقف وعوالمه المليئة بشغف الإبداع حيث تبادل الحوارات والأحاديث التي لا تقتصر فقط على المجال الأدبي بل تتعداه إلى جوانب الحياة المختلفة والتي ينظر إليها المثقف برؤية تثير المتلقي وتساهم في تطوير المجتمع من الناحية الإدراكية للعالم والأشياء.

تحفيز الصالونات الثقافية

وعلّق الأديب الشاعر عبدالله محمد السبب على هذه الزيارة بقوله: مما لا شك فيه أنّ هذه الزيارة لها نكهتها الخاصة وأثرها المستقبلي، سواء على صعيد الصالونات الثقافية الفاعلة، أم على المثقفين الحقيقيين، أم على صعيد المشهد الثقافي في إمارة رأس الخيمة بوجه خاص، وفي دولة الإمارات بوجه عام.

وأردف يقول: ليس بالأمر الغريب هذه الزيارة على الشيخ محمد بن كايد القاسمي، فهو من بيئة شعر وثقافة، وهو داعم للثقافة والمثقفين، ولا أدل على ذلك من الفعاليات الثقافية التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية في مختلف المناسبات والأوقات والأمكنة والظروف، بفضل توجيهاته ومتابعته الحثيثة لها ووقوفه على أمر تنفيذها من قبل المعنيين بالأمر لدى الدائرة.