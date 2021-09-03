«الشارقة للتكريم الثقافي» يحتفي بأربعة أدباء مصريين

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في جمهورية مصر العربية، وذلك صباح يوم الخميس، في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، حيث جرى تكريم أربعة أدباء مصريين، هم: الروائي مصطفى نصر، والشاعر درويش الأسيوطي، والقاص سمير المنزلاوي، والروائي سعيد نوح. ويهدف الملتقى إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، يقيناً من صاحب السمو حاكم الشارقة بأهمية دعم المثقفين العرب.

وشهدت العاصمة المصرية، حفلاً بهيجاً للمكرمين الأربعة بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومعالي الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وراشد الشحي ممثلاً عن سفارة دولة الإمارات في مصر، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وعدد كبير من المثقفين والأدباء المصريين وعائلات المكرمين.

وقال عبدالله العويس: «تتجدّد البهجة والسعادة بتجدّد اللقاءات الأخوية، وتتعزّز أواصر المحبة، عندما تكتمل عناصرها التي يتوّجها التواصل العربي والتعاون المشترك. وهذا ما يجسّده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية استمرار التواصل العربي في المجالات كافة، وها نحن اليوم نمثّل معاً نموذجاً لهذه المبادئ من خلال ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، وهو الملتقى الذي انطلق هذا العام، ويهدف إلى تكريم القامات الثقافية العربية التي أثْرت الساحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في مجال الآداب بحقولها المتعدّدة». وأضاف قائلاً: لقد حرص الملتقى أن يتخذ من مصر مبتدأً لانطلاق فعالياته.. ونعود اليوم بتوجيهٍ كريم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «راعي الملتقى»، لتكريم كوكبة جديدة من أدباء مصر.

من جانبها، استهلت معالي إيناس عبدالدايم كلمتها بالقول: «في بداية هذه الاحتفالية الثقافية المهمة التي تأتي في إطار مبادرة واعدة انطلقت من الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحتضنها القاهرة اليوم، وهي مبادرة ثقافية جديدة ومتميزة تأتي استمراراً وتأكيداً لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية المثقفين وأصحاب الإسهامات والعطاءات الفكرية في الوطن العربي، وتكرّس دعائم مشروع الشارقة الثقافي الذي بدأ منذ سنوات ونتابعه في مصر بكل اعتزاز وتقدير». وأعربت وزيرة الثقافة عن شكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقالت: «لا يفوتني في الختام أن أتوجه بتحية إعزاز وتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، وعلى جهود سموّه المستمرة والحثيثة في دعم مسيرة الثقافة العربية والمثقفين العرب في كافة أنحاء الوطن العربي، كما أشكر دائرة الثقافة بالشارقة».

وألقى المكرمون الأربعة كلمات أثنوا فيها على الدعم والرعاية الثقافية المتواصلة من قبل الشارقة للمثقفين العرب، معتبرين التكريم مبادرةً تاريخية تعيد الألق والاعتبار للكثير من الكُتاب العرب، وأعربوا عن سعادتهم وشكرهم للإمارة بوصفها حاضنة للثقافة والمثقفين.