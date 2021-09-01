وزيرة الثقافة المصرية تثمّن جهود الشارقة الثقافية وريادتها في دعم الأدباء العرب

القاهرة (الاتحاد)

ثمّنت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، جهود الشارقة بالثقافة العربية، ودورها الريادي في دعم الأدباء العرب. جاء ذلك خلال لقائها، بعبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أمس الأول، في مقرّ الوزارة في العاصمة المصرية، في إطار تنظيم الدورة السادسة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي.

ووصفت عبد الدايم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بحدث ثقافي عرف الوصول إلى مدن عربية عدة، وكرّم رموزاً أدبية ساهمت في إثراء المكتبة العربية بنتاجٍ أدبي زاخر، مشيرةً إلى أن تكريم الأدباء في بلدانهم بث الفرح في قلب كل مثقف عربي.

واستعرضت عبد الدايم مشاريع جديدة للوزارة، منها مبادرة «كتابك»، وهي عبارة عن تصميم أجنحة للكتب تجهّز في قرى ومحافظات مصر، موضحةً أن الجناح تغذيه دور نشر كبيرة بأسعار رمزية فيما يقوم أيضاً على تشغيل فئات مجتمعية من سكان القرى نفسها.

من جهته، أشاد العويس بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثقافة المصرية، في إنجاح الفعاليات الثقافية التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة في مصر.

وقال: «نعود اليوم إلى القاهرة، لتكريم كوكبة من الأدباء، أثروا الساحة الثقافية المصرية والعربية بالإبداع الأدبي». وقدّم العويس مقترحاً يتضمن تنظيم ملتقى الشارقة للسرد في مصر، مشيراً إلى أن المشاركين في الملتقى هم من كتاب الرواية والقصة من البلد نفسه، بالإضافة إلى الأدباء العرب المقيمين فيها، كما هو الحال في الدورة الـ 17 المقبلة في الخرطوم نهاية الشهر الجاري. ورحّبت عبد الدايم بالمقترح، على أن يجري تحديد المحافظة والمكان والزمان المناسبين لاستقبال الحدث. واقترحت أن يقام معرض الكتاب الشهري المتنقل تزامناً مع الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي الذي سيقام في نوفمبر المقبل، في بيت شعر الأقصر.

واستعراض الجانبان التحضيرات النهائية لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي سيحتفي بالمثقفين: درويش الأسيوطي، ومصطفى نصر، وسمير المنزلاوي، وسعيد نوح.